Galeriler Yazarlar
Adıyaman 28
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.452,72
ALTIN
1.021,99
DOLAR
18,59
STERLİN
20,98
EURO
18,34

SANKO Üniversitesi SHMYO’da Oryantasyon Eğitimi düzenlendi

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (SHMYO) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı, oryantasyon eğitimiyle başladı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 15:15
2 Okunma
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Oryantasyon Eğitimi düzenlendi

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, “Sevgili gençler, ailemize hoş geldiniz. Alacağınız eğitimlerle, insan hayatına dokunan mesleklerin sahibi olacaksınız” dedi.
“Bundan önce aldığınız eğitimlerden farklı olarak, mesleki eğitim için buradasınız” diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti: 
“Alacağınız eğitimler ve öğreneceğiniz uygulamalar, meslek yaşamınızın bir noktasında karşınıza çıkarak, insan sağlığı için yaptığınız işin önemini size bir kez daha gösterecektir. Bu nedenle alacağınız eğitimin mesleğiniz açısından en kritik anda karşınıza çıkacağını düşünerek, derslerinize ve alacağınız eğitime odaklanın.”
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur ise yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Sağlık kuruluşlarının daha kaliteli hizmetler sunabilmesinin ancak alanında uzmanlaşan yardımcı sağlık personeli ile mümkün olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Özkur, “Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarıyla meslek yaşamında her yerde başarıyla çalışabilecek sağlık profesyonelleri yetiştirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz” diye konuştu. 
Sağlık alanında ekip çalışmasının çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özkur, “İki yıl önce eğitim vermeye başladık. Geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşadık. Hatta bazı mezunlarımız ailemize katılarak, ekibimizin bir parçası oldu” ifadelerini kullandı.
Kısa zamanda meslek edinip hayata atılmak için sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunun çok doğru bir seçim olduğunu belirten Prof. Dr. Özkur, önceki yıllarda olduğu gibi yoğun tercih edildikleri için öğrencilere teşekkür etti.  
Prof. Dr. Özkur, “Aramıza katıldığınız için çok memnunuz. Yeni akademik yılımız hayırlı uğurlu olsun, hoş geldiniz” diyerek sözlerini tamamladı. 
SHMYO Ameliyathane Hizmetleri Programı Başkanı Doç. Dr. Erdal Uysal, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ, Anestezi Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Kocamer Şimşek, İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı, SHMYO’nun yeni öğrencilerine programlar hakkında bilgiler verirken, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Merve Türkmen ise enfeksiyon hastalıkları konusunda öğrencilere önemli açıklamalar yaptı.
SANKO Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürü Naim Mert Öcal, Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminden Uzm. Klinik Psikolog Işıl Afat Kolukısa, İş Analizi ve Raporlama Sorumlusu Cesur Yıldız, Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl ile Kütüphane Personeli ve Elektronik Kaynaklar Sorumlusu Fatih Furkan Gebel de birimlerinin işleyişine ilişkin bilgilendirme yaptılar. 

Oryantasyon eğitimine SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SHMYO Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Kervancıoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.  

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demir'den '5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü' mesajı
Demir'den '5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü' mesajı
Görsel sanatlar atölyesinin açılışı yapıldı
Görsel sanatlar atölyesinin açılışı yapıldı
Tekstil firmalarına 'Çırak Bul Web' uygulamasının tanıtımı yapıldı
Tekstil firmalarına 'Çırak Bul Web' uygulamasının tanıtımı yapıldı
Adıyaman Belediyesi'nde 'Aile İçi İletişim' ve 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' programı
Adıyaman Belediyesi'nde 'Aile İçi İletişim' ve 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' programı
Ramazan Aşıçı köy okulları ziyaretleri devam ediyor
Ramazan Aşıçı köy okulları ziyaretleri devam ediyor
İtfaiyecilerden, miniklere 'İtfaiyecilik' eğitimi
İtfaiyecilerden, miniklere 'İtfaiyecilik' eğitimi
Adıyaman'da Sene Başı Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Adıyaman'da Sene Başı Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Tutdere: Eğitim hakkı herkese eşit ve adil bir şekilde sağlanmıyor
Tutdere: Eğitim hakkı herkese eşit ve adil bir şekilde sağlanmıyor
Adıyaman Üniversitesi yabancı uyruklu ğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yaptı
Adıyaman Üniversitesi yabancı uyruklu ğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yaptı
Aşcı, öğrenciler için yemek hazırlanan mutfakta incelemede bulundu
Aşcı, öğrenciler için yemek hazırlanan mutfakta incelemede bulundu
Eğitim Sen üyeleri Öğretmenlik Meslek Kanunun iptal edilmesini istedi
Eğitim Sen üyeleri Öğretmenlik Meslek Kanunun iptal edilmesini istedi
Miniklerden 'Tarladan Sofraya Mısırın Yolculuğu' etkinliği
Miniklerden 'Tarladan Sofraya Mısırın Yolculuğu' etkinliği
Adıyaman'da 326 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Adıyaman'da 326 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Adıyaman Belediyesi'nden, üniversiteyi kazanan gençlere destek - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi'nden, üniversiteyi kazanan gençlere destek - Videolu Haber
Morkoç'tan 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' değerlendirmesi
Morkoç'tan 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' değerlendirmesi
'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesi devam ediyor
'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesi devam ediyor
SANKO Üniversitesi ek kontenjanla gelecek öğrencilerini bekliyor
SANKO Üniversitesi ek kontenjanla gelecek öğrencilerini bekliyor
ADYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ailesine 30 yeni öğrenci katıldı
ADYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ailesine 30 yeni öğrenci katıldı
Yaz Kur’an Kursları arasında bilgi yarışması heyecanı yaşandı
Yaz Kur’an Kursları arasında bilgi yarışması heyecanı yaşandı
ADYÜ, 4. Uluslararası 33. Ulusal Biyofizik Kongresine ev sahipliği yapıyor
ADYÜ, 4. Uluslararası 33. Ulusal Biyofizik Kongresine ev sahipliği yapıyor
İkizler, hayal ettikleri üniversiteyi kazandılar - Videolu Haber
İkizler, hayal ettikleri üniversiteyi kazandılar - Videolu Haber
Aşçı: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum
Aşçı: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum
İnovatif atölyeler projesi tamamlandı
İnovatif atölyeler projesi tamamlandı
Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi
Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi
Rektör Dağlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Rektör Dağlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Türkiye Geneli Siyer-i Yarışması'nda üçüncü olan öğrenci ödülünü aldı
Türkiye Geneli Siyer-i Yarışması'nda üçüncü olan öğrenci ödülünü aldı
SANKO Üniversitesi’nin ISO BGYS belgesi gururu
SANKO Üniversitesi’nin ISO BGYS belgesi gururu
Ali Deniz: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için sınav şartı kaldırılmalıdır
Ali Deniz: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için sınav şartı kaldırılmalıdır
Aşçı, 'İnovatif Atölyeler' projesinin açılış törenine katıldı
Aşçı, 'İnovatif Atölyeler' projesinin açılış törenine katıldı
SANKO Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı
SANKO Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim