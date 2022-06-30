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SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığında değişim

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün katılımı ile düzenlenen Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu’na devretti.

30 Haziran 2022 Perşembe 20:20
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SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığında değişim

Abdulkadir Konukoğlu, görevi Zeki Konukoğlu’na devretmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Üniversitemizde yapacak çok işimiz, yetiştirecek sağlık profesyonellerimiz, gidecek çok yolumuz var. İşte bu anlayışla yolun bundan sonrası için mütevelli heyeti başkanlığı görevimi, Zeki Bey’e devretmekten mutluluk duyuyorum. Çıtayı daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum” dedi.
Abdulkadir Konukoğlu, paylaşmak mutluluktur anlayışından hareketle, bölgede sağlık hizmetleri ve tedavi sunumunda çıtayı yükseltmek için 2013 yılında kurdukları SANKO Üniversitesi’nin dokuz yılda birbirinden değerli çalışmalara imza attığını söyledi. 
Yöneticilerin günü geldiğinde görevi devretmesi gerektiğini ifade eden Konukoğlu, “Yönetime farklı bakış açısı, kuruma dinamizm gelmeli. SANKO Holding’de de bu nedenle görevi kardeşim Zeki Konukoğlu’na gurur ve mutlulukla devretmiştim. Bugün de görevimi aynı gurur ve heyecanla devretmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.
Görev değişiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Konukoğlu, “Üniversitemizin kurulduğu yıldan itibaren mütevelli heyet üyelerimiz ile üniversite yöneticilerinin gösterdiği özen, akademik ve idari kadronun çabası ve özverisi ile bugünlere geldik. katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yaşanan görev değişiminin bir veda olmadığının altını çizen Konukoğlu, “Sayın Rektörüm, bu bir veda değil, yine yanınızdayım, yine beraberiz. Hayırlı, uğurlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.
Görevi devralan Zeki Konukoğlu ise Konukoğlu Ailesinin bir arada bulunup sımsıkı kenetlenip tek yürek, tek bilek olmasının tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Kuralları ile yönetilen şirketlerimizde ve kurumlarımızda görev alanlar, belli bir yaşa gelince bu görevlerini bir sonraki nesle bırakır, kendisi de bir kademe daha yukarı çıkar, kendisinden sonra, işlerin başarıyla devamını takip eder, yeni yönetime bir duayen olarak destek vermeye devam ederler” diyerek süreci özetledi.
Abdulkadir Konukoğlu’nun, kuruluşundan beri büyük bir başarı ve özveri ile sürdürdüğü SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlık görevini kendisine devretmesine rağmen Onursal Başkan olarak katkı sunmaya devam edeceğini bildiren Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bundan sonra yükümüz daha ağır. Üniversitemizin çağdaş bilime değer veren, topluma, insana, yaşayan her canlıya hizmet odaklı, nitelikli nesiller yetiştirmesi için elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti azimle sürdürüp sizlere, vatana ve millete layık evlatlar olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Önümüzdeki ilk hedeflerden biri Üniversitemize yeni bir kampüs kazandırmaktır, konuyla ilgili olarak Serince Bölgesinde, yer seçiminde bulunduk ve uygulayacağımız projeyi hazırladık. Üç etapta yapmayı planladığımız Kampüste ilk olarak erkek öğrenci yurdu, kız öğrenci yurdu, yemekhane, fakülte binası (Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu) planlaması yaptık.”
Zeki Konukoğlu, konuşmasında ağabeyi Abdulkadir Konukoğlu’na ayırdığı bölümde şunları kaydetti:
“Bu kadar kısa zamanda, bu kadar büyük başarılara imza atan, öncelikle abim, sonrasında en iyi çalışma büyüğüm, en iyi arkadaşım ve en büyük dostum, başımız sıkıştığında Hızır gibi imdadımıza yetişen, benim ve ailemin büyük destekleyicisi, lokomotifimiz Abdulkadir Abime bugüne kadar gerek üniversitemize gerekse ailemize vermiş olduğu çok değerli hizmetler için çok teşekkür ediyor, canı yürekten kutluyor, saygıyla ellerinden öpüyor, şükranlarımızı sunuyoruz.”
Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, konuşmaların ardından görevi aynı zamanda kardeşi olan SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu’na devretti. 
Abdulkadir Konukoğlu, 2014 yılında da SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Zeki Konukoğlu’na devretmişti.

Kaynak: PHA
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