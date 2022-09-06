SANKO Üniversitesi ek kontenjanla gelecek öğrencilerini bekliyor

SANKO Üniversiteli olmak isteyen öğrenciler, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek Ek Yerleştirme Tercih Tanıtım Günleri’nde bir kez daha tercih yapabilecekler.

Aday öğrenciler ve veliler, SANKO Üniversitesini 7-13 2022 Eylül tarihleri arasında hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret ederek, (342) 211 65 00 numaralı telefonu arayarak, www.sanko.edu.tr adresini ziyaret ederek ya da 0530 919 27 65 numaralı whatsapp hattından bilgi alabilecekler.

Adaylar, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümlerinin yanı sıra, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Ameliyathane, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programları için tercih yapabilecekler.

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.