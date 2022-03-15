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SANKO Üniversitesi akademisyenleri Pazarcık’ta öğrencilerle buluştu

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak” temalı kariyer günleri kapsamında Pazarcık’ta aday öğrencilerle buluştu.

15 Mart 2022 Salı 12:44
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SANKO Üniversitesi akademisyenleri Pazarcık’ta öğrencilerle buluştu

Pazarcık Belediye Salonunda üniversiteye hazırlanan adaylara akademisyenler ve yöneticiler üniversitenin bölümleri, akademik kadro, çalışma alanları, iş olanakları ve alacakları eğitim, paydaşlarla yapılan çalışmalar ve kulüp etkinliklerinden örnekler verdi.
Tıp fakültesi tıbbi biyokimya ana bilim dalı Dr. Öğr. Üyesi Meltem Güngör, fakültelerinde Türkiye’de sayılı üniversitede bulunan ve uzaktan kumanda edilebilen hasta simülasyon maketlerinin yer aldığı yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlarda eğitim verdiklerini söyledi.
Fakültenin güncel teknolojinin bütün olanaklarıyla donatılmış dersliklerin yanı sıra, mesleki beceri, multidisiplin, fizyoloji laboratuvarları gibi geniş bir laboratuvarlar alt yapısına sahip olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Güngör, şu bilgileri paylaştı:
“Tıp Fakültelerinin önemli laboratuvarlardan biri olan Anatomi Laboratuvarımızda, her eğitim yılında yurt dışından özel olarak getirtilmekte olan tam vücut kadavralarında öğrencilerimiz öğrenim süreçleri boyunca birebir diseksiyon eğitimi alabilmektedirler.”
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Selver Güler ise adaylara SANKO Üniversitesi ve hemşirelik bölümü hakkında bilgi sundu.
Hemşirelik mesleğinin ülkemizde ve dünyadaki tarihi gelişim süreçlerine değinen Dr. Öğr. Üyesi Güler, hemşirelik mesleğinin; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirme aşamalarının hepsinde yer aldığını anımsattı.
Sağlık bakım hizmetlerinde hemşireliğin önemini anlatan ve COVİD-19 salgını sürecinde dünya genelinde hemşirelik mesleğinin daha da önemli kazandığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Güler, şöyle devam etti:
“Üniversitemizde hemşirelik eğitim sistemi ve güçlü akademik kadromuz, son teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan uygulamalı eğitimler, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra hemşirelik mesleğini yürütebileceği kurum ve kuruluşlarda çalışma koşullarını sağlıyor.
Öğrencilerimiz lisans eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra gerekli koşulları sağlamaları halinde Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde istedikleri takdirde yüksek lisans eğitimlerine de devam edebilmektedir. Hemşirelik mesleği, sadece lisans eğitiminden oluşmamakla birlikte teknoloji ve gelişimleri takip ederek yaşam boyu öğrenmeyi sağlar.” 
Sağlık bilimleri fakültesi beslenme ve diyetetik bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu da eğitim-öğretim sürecinde derslerin verildiği dört ana bilim dalı hakkında şu paylaşımı yaptı:
“Beslenme Bilimleri; besinlerin ve besin öğelerinin türlerini, miktarlarını, özelliklerini, biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerdeki rollerini, besinlerin bileşimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
Diyetetik Ana Bilim Dalı; hasta bireylerin tıbbi beslenme tedavisini izler ve etkinliğini değerlendirir.
Toplu beslenme sistemleri: toplu beslenme, insanların ev dışında bir arada bu hizmeti veren kuruluşlar tarafından sunulan yiyecek veya yemeklerle beslenmesi olarak tanımlanmaktadır. Kaliteli bir toplu beslenme hizmeti, besin değeri korunmuş (uygun hazırlama ve pişirme teknikleri kullanarak), ekonomik, hijyenik, miktar bakımından yeterli ve çeşitlilik içeren besin/yemeklerin tüketicilerin hoşuna gidecek bir biçimde sunum/servis edilmesini hedefleyen ana bilim dalıdır.
Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalı: toplum beslenmesi, sağlığın devamı ve geliştirilmesi, kronik hastalıkların önlenmesi, özel grupların (bebek ve çocuklar, gebe ve emzikliler, yaşlılar, işçiler, sporcular) ve diğer bireylerin beslenme durumunun saptanması, gerekli önlemlerin alınması için politikacılara bilgi verilmesi, acil durumlar ve afetlerde halkın doğru yönlendirilmesi gibi alanlarda yer alan ana bilim dalıdır.”
Sağlık bilimleri fakültesi fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden Arş. Gör. Pınar Kuyulu ise bölüm derslerini, laboratuvarları, klinik uygulama sahalarını, meslek istihdam olanaklarını ve bölümün akademik kadrosu hakkında bilgilendirme yaparak öğrencilere bölümü tercih etme çağrısında bulundu. 
Arş. Gör Kuyulu, SANKO Üniversitesi’nin farlılıklarına değnerek, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde uygulamalı eğitimler alabilmenin büyük bir avantaj olduğunu kaydetti. 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan Öğr. Gör. Metin Arıcı, bölümün amacının mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş, topluma faydalı üstün nitelikli, güncel gelişmeleri takip edebilen kabiliyete sahip, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarda çalışmak üzere ameliyathane teknikeri yetiştirmek olduğuna dikkat çekti.
Öğr. Gör. Arıcı, “Ameliyathanede kullanılan tüm alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesini, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasını ve ameliyathane ortamının, ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesini sağlayan yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir. Bu programda öğrencilerimize teorik eğitimle birlikte, pratik eğitim ve ameliyathane ortamında tecrübe kazanma imkânı verilmektedir" ifadelerini kullandı. 
SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi sorumlusu Sema Tavşancıl üniversitenin farklılıkları, sağlanan burs ve eğitim olanaklarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 3’üncü sınıf öğrencisi Ali Can Yıldız, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fatma Çelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Esma Nur Demircan ise bölümlerine ilişkin sunumda bulundu.

 

Kaynak: PHA
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