Galeriler Yazarlar
Adıyaman 5
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.135,22
ALTIN
921,85
DOLAR
14,76
STERLİN
19,38
EURO
16,37

SANKO Üniversitesi Akademisyenleri Kilis’te adayların sorularını yanıtladı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bölgenin en başarılı tıp fakültelerinden biri olduğunu söyledi.

17 Mart 2022 Perşembe 10:45
5 Okunma
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri Kilis’te adayların sorularını yanıtladı

SANKO Üniversitesi akademisyenleri, Kilis’te üniversite adaylarının sorularını yanıtladı. Akademisyenler, “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde" konulu kariyer günü kapsamında, Kilis Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi’nde üniversite adaylarına doğru tercih ve doğru kariyer planları ilgili bilgi paylaşımında bulundular.
SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Saygılı, tıp fakültesinin insana hizmet ana vizyonu ile yüksek bir toplumsal sorumluluk bilinciyle kurulduğunu kaydetti.
“Öğrencileri yetiştirirken amacımız; eğitim, araştırma ve uygulamada küresel ve yenilikçi bilgi ve teknolojiyi takip eden, uygulayabilen, beceriye sahip, motivasyon ve keşfetmeyi seven bireyler yetiştirmektir” diyen Prof. Dr. Saygılı, “Öğrencilerimiz uluslararası başarı kazanmış Türk ve yabancı bilim insanlarıyla birebir iletişim kurma fırsatı bularak, yerelden küresele meslekleri ile ilgili farklı yönleri de öğrenmektedir” ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun ise “Fizyoterapist” unvanını alarak, bu mesleği yapmaya aday olacak öğrencilere bilgi verdi.
Prof. Dr. Ergun, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün dersleri, laboratuvarları, klinik uygulama sahaları, mesleki istihdam olanakları ve akademik kadroyla ilgili bir sunum yaparak öğrencileri üniversiteye ve mesleğe davet etti.
SANKO Üniversitesi’nin ayrıcalıklarından birinin mesleği öğrenmede büyük destek ve mezuniyet sonrası iş imkanı olduğunu anlatan Prof. Dr. Ergun, “SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde klinik ve uygulama ünitelerimiz büyük bir avantajdır. Mezuniyet sonrası çalışma alanları için de öğrencilerimizi hazırlıyoruz” diye konuştu.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Öğr. Gör. Zeynep Doğan, hemşireliğin; birey, aile ve toplumun sağlık durumu ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplini olduğuna dikkat çekti.
“Hemşirelik eğitimi dört yıllık lisans düzeyindedir. Eğitim sistemimiz laboratuvar uygulama, teorik ve saha uygulamalarından oluşmaktadır” diyen Öğr. Gör. Doğan, şu bilgileri paylaştı:
“Üniversitemizde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi de verilmektedir. Hemşirelik mesleği lisans eğitimini tamamladıktan sonra sağlık sektöründe hizmet verebilecekleri gibi, başka kurum ve kuruluşlarda da hizmet verebilecekleri uygulama alanlarında sahiptirler.” 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Öğr. Gör. Benan Şahin da beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin ‘diyetisyen’ olarak mezun olduğuna vurgu yapan Öğr. Gör. Benan Şahin, şu açıklamalarda bulundu:
“Diyetisyenler, beslenme ve diyetetik çatısı altında çeşitli alanlarda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleridir. SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü akredite bir bölüm olup; güçlü bir akademik kadroya ve hem teorik hem de uygulama alanında yeterli eğitim-öğretim programına sahiptir.
Öğrenciler uygulamalı derslerde, çeşitli laboratuvarlarda öğrenim görebilmektedir. Ayrıca dördüncü sınıf uygulama derslerinde SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ve farklı kurumlarda mezuniyet öncesi deneyim kazanabilmektedir. 
Eğitim-öğretimin yanı sıra, Yaşam Rehberim Kulübü ve bölüm olarak düzenlediğimiz farklı sosyal faaliyetler de üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamaktadır. Öğrenciler, SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden hem akademik hem de sosyal anlamda tam donanımlı bir şekilde mezun olmaktadır.”
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) İlk ve Acil Yardım Programı’ndan Öğr. Gör. Mecit Uygun ise güçlü akademik kadroları ile öğrencilere teorik ve pratik eğitimi eksiksiz verdiklerini vurguladı. 
SHMYO bünyesindeki İlk ve Acil Yardım Programı, Anestezi Programı, Ameliyathane Hizmetleri Programı ve Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Programının iş imkânlarının çeşitliliğine değinen Öğr. Gör. Uygun, “İki yıl sonunda bu dört bölümden mezun olan öğrencilerimiz devlet hastaneleri, özel hastaneler ve çeşitli özel kurumlarda iş bulma imkanına sahip olacaklar” ifadelerini kullandı.
SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi sorumlusu Sema Tavşancıl da sağlanan burs ve eğitim olanaklarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri Zehra Ergün ile Canan Sakmak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi İrem Bakırcı ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Arzu Demir ise bölümlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.
Sunumun sonunda birlikte hatıra fotoğraf çekimi yapılarak, öğrencilere armağan takdim edildi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 17.03.2022 10:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtfaiye ekipleri, Menderes İlkokulu öğrencilerini bilgilendirdi
İtfaiye ekipleri, Menderes İlkokulu öğrencilerini bilgilendirdi
Öğrencilere yaban hayat ve doğa turizmi eğitimi verildi
Öğrencilere yaban hayat ve doğa turizmi eğitimi verildi
Adıyaman'da meyve ağaçlarında budama kursu başladı
Adıyaman'da meyve ağaçlarında budama kursu başladı
Aşcı'dan değerlendirme toplantısı
Aşcı'dan değerlendirme toplantısı
SANKO Üniversitesi akademisyenleri Pazarcık’ta öğrencilerle buluştu
SANKO Üniversitesi akademisyenleri Pazarcık’ta öğrencilerle buluştu
Çelikhan ve Gölbaşı'nda eğiteme 1 gün ara verildi
Çelikhan ve Gölbaşı'nda eğiteme 1 gün ara verildi
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi
İtfaiyeciler, Minik öğrencilere yangın eğitimi verdi
İtfaiyeciler, Minik öğrencilere yangın eğitimi verdi
Aşcı’nın '12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı
Aşcı’nın '12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı
Kadınlar ADEM ile meslek öğreniyor
Kadınlar ADEM ile meslek öğreniyor
Konukoğlu: Hayatın içerisinde çok ders var ama tek bir ders var o da insan olmak
Konukoğlu: Hayatın içerisinde çok ders var ama tek bir ders var o da insan olmak
KİMDER’den öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye edildi
KİMDER’den öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye edildi
Sanko Üniversitesi Akademisyenleri Kahramanmaraş’ta
Sanko Üniversitesi Akademisyenleri Kahramanmaraş’ta
Konukoğlu Ailesinden Adıyaman'a öğretmenevi müjdesi
Konukoğlu Ailesinden Adıyaman'a öğretmenevi müjdesi
Başkan Kılınç, Miniklerle film izledi
Başkan Kılınç, Miniklerle film izledi
Rektör Dağlı: İstiklal marşımız, bağımsızlığı için uzun yıllar savaşan milletimizin haykırışıdır
Rektör Dağlı: İstiklal marşımız, bağımsızlığı için uzun yıllar savaşan milletimizin haykırışıdır
AGAD'dan Milli Eğitim Müdürü Aşcı’ya ziyaret
AGAD'dan Milli Eğitim Müdürü Aşcı’ya ziyaret
Memur Sen'den Ramazan Aşcı’ya hayırlı olsun ziyareti
Memur Sen'den Ramazan Aşcı’ya hayırlı olsun ziyareti
Rektör Dağlı: Kadınlar, yaşamın kaynağı, renkleri ve değerleridir
Rektör Dağlı: Kadınlar, yaşamın kaynağı, renkleri ve değerleridir
SANKO Üniversitesi akademisyenleri öğrencilere bölümlere ilişkin bilgi aktardı
SANKO Üniversitesi akademisyenleri öğrencilere bölümlere ilişkin bilgi aktardı
‘Yolcu Taşıma Araç Sürücüleri Eğitim Programı’ sürüyor - Videolu Haber
‘Yolcu Taşıma Araç Sürücüleri Eğitim Programı’ sürüyor - Videolu Haber
Gölbaşı'nda okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Gölbaşı'nda okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Aşcı Kahta’da incelemelerde bulundu
Aşcı Kahta’da incelemelerde bulundu
Adıyaman'da arıcılık kursları devam ediyor
Adıyaman'da arıcılık kursları devam ediyor
Aşcı, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nun konuğu oldu
Aşcı, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nun konuğu oldu
Adıyaman'da çiftçilere TARSİM eğitim toplantısı düzenlendi
Adıyaman'da çiftçilere TARSİM eğitim toplantısı düzenlendi
Aşcı PİSA sınıfı ve laboratuvarları inceledi
Aşcı PİSA sınıfı ve laboratuvarları inceledi
Aşcı, ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi
Aşcı, ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi
Müdür Lütfü Başli okullarda incelemelerde bulundu
Müdür Lütfü Başli okullarda incelemelerde bulundu
KESK üyelerinden 'Zam' tepkisi - Videolu Haber
KESK üyelerinden 'Zam' tepkisi - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim