SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu

Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şahin Sırmalı, “Şehir merkezinde yer alan üniversitemizde sadece sağlık alanında eğitim veriyoruz. Sağlık temalı bir üniversiteyiz. En büyük avantajlarımızdan biri kendimize ait bir hastanemizin olması” dedi.

Öğrencilerin uygulamalı derslerini hastanede ve üniversite laboratuvarlarında gerçekleştirebildiğini anımsatan Prof. Dr. Sırmalı, “Öğrencilerimiz simülasyon laboratuvarında bulunan gerçek hasta tepkileri veren maketlerle, teorikte öğrendiklerini uygulamalı olarak gerçekleştiriyorlar. Tıp eğitimi, tıp mesleğini bırakana kadar devam ediyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Sırmalı, SANKO Üniversitesi’nin öğrencisine, eğitime ve akademik kadroya büyük önem verdiğini söyledi.

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdal Uysal ise eğitim verilen programlar hakkında bilgi paylaştı.

Doç. Dr. Uysal, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarında bu yıl ilk mezunları vereceklerini bildirdi.

Ameliyathane Hizmetleri Programının, mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir alan geldiğine dikkat çeken Doç. Dr. Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ameliyathane hizmetleri programının kurulum amacı ameliyathanede kullanılan tüm alet ve malzemelerin ameliyata hazır hale getirilmesi, cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesini sağlayan yardımcı cerrahi sağlık personelini yetiştirmektir.

Bu programda öğrencilerimize teorik eğitimle birlikte pratik eğitimde ameliyathane ortamında tecrübe kazanma imkânı verilmesi de hedefleniyor. Bölümümüze burslu ve ücretli olmak üzere bu yıl toplamda 40 öğrenci almayı planlıyoruz.

Üniversitemiz hastanesinde mikro cerrahi dahil özellikli ameliyatların yapılabildiği, istenildiğinde yapılan ameliyatların kamera ile kaydedilebildiği ve uzaktan izleme ile eğitim yapılabildiği 10 adet tam donanımlı ameliyathane bulunmaktadır.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç ise hemşireliğin, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini olduğuna vurgu yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, “Hemşireler, yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastanın ihtiyacı olan en doğru tıbbi bakımı verebilmek için doktorlar, hasta, hastanın ailesi ve diğer ekip üyeleriyle iş birliği içinde çalışarak bir bakım planı geliştirir” ifadelerini kullandı.

Hemşireliğin geniş uygulama alanlarına sahip bir meslek olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, şöyle devam etti:

“Bakım sağlama rolü, hemşireliğin tarihsel imajını şekillendirmiş olmakla birlikte, hemşireler tedavi planını uygular, tedavinin gidişatını değerlendirir, hastayı fizik muayeneden geçirir, hastayı takip eder, acil durumlara müdahale eder ve hastanın tıbbi bakımını planlar.

Hemşirelere eğitim düzeyinde yapılan çeşitli düzenlemelerle bağımsız çalışmaya olanak sağlanmıştır. Dünya çapındaki hemşirelik topluluğunun amacı, profesyonel kimlikleri ile etik standartlar çerçevesinde herkes için kaliteli bakım sağlamaktır.

Hemşirelik kapsamlı hemşirelik teorisi ve uygulamasının yanı sıra, klinik beceriler konusunda eğitimleri içerir. Hemşireler, bireyin fiziksel, duygusal, psikolojik, entelektüel, sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarına göre bütüncül bir şekilde sağlıklı ve hasta olan her yaştan ve kültürel geçmişe sahip bireylerle ilgilenir. Bu bireylere bakım vermek için fizik bilimi, sosyal bilimler, hemşirelik teorisi ve teknolojik bilgisini kullanır.”

Hemşirelik Lisansının üniversiteler tarafından hemşirelik bilimi ve ilkeleri alanında dört yıllık akademik derece almış kişilere verildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Temel tıp bilimleri ve hemşirelik ana alan derslerinden (Hemşirelik ilke ve uygulamaları, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hemşireliği, kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği, pediatri hemşireliği, psikiyatri hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği) başarılı olmuş ve teorik eğitiminin yanı sıra pratik eğitimini de başarıyla tamamlamış lisans mezunu öğrenciler hemşire unvanına sahip olur.

Hemşirelik eğitimini yüksek lisans seviyesinde devam ettiren kişiler uzman hemşire eğitimini doktora seviyesinde devam ettiren kişiler ise doktor unvanına sahip olur.”

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Burcu Bağcı da meslektaş olmaya davet ettiği öğrencilere bölümün akademik kadrosu ve derslerini, laboratuvarlar ve klinik uygulama alanları ile iş olanaklarını anlattı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde uygulamalı eğitimlerin avantajından bahseden Öğr. Gör. Bağcı, bölümün akademik ve sosyal faaliyetleri konusunda da bilgiler verdi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Öğr. Gör. Benan Şahin, beslenmenin hastalık gelişiminde ve hastalıkların önlenmesinde ne kadar önemli olduğunun son yüzyılda yapılan araştırmalarla ortaya konulmasıyla birlikte diyetisyenlik mesleğinin de gelişme gösterdiğini ve diyetisyenlerin çalışma alanlarının fazlalaştığını kaydetti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün de bu çalışma alanlarına yönelik dört anabilim dalı altında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüttüğüne vurgu yapan Öğr. Gör. Şahin, bu bilim dalları ile ilgili şu bilgileri aktardı:

“Bu ana bilim dalları; Beslenme Bilimleri Ana Bilim Dalı, Diyetetik Ana Bilim Dalı, Toplu Beslenme Sistemleri Ana Bilim Dalı ve Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalıdır.

Eğitim-öğretim sürecindeki ilk iki yıl özellikle Beslenme Bilimleri Ana Bilim Dallarındaki dersler ağırlıklı olarak işlenmekte, üçüncü ve dördüncü yıllarında diğer ana bilim dalında alınan derslerle taçlandırılmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü müfredatında yer alan laboratuvar derslerini yeterli sayıda ve donanımda olan alanında uzman akademik kadro eşliğinde yürütmektedir.

Öğrencilerimiz, uygulamalı dersleri ise ağırlıklı olarak SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde sürdürmekte, devlet hastaneleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı kurumlar, catering firmalarında da yeterli alt yapıyı öğrenerek mezun olmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yüksek Öğretim Kurumu tarafından akredite edilmiş SABAK tarafından akredite (eğitim ve öğretim ile ilgili tüm faaliyetlerin gerekli standartlara uygun olduğu) olmuştur.”

Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl ise öğrenciler, veliler ve eğitimciler tarafından üniversiteye gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Sümeyye Erzakçı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi İrem Türkan Şirikoğlu da eğitim gördükleri bölümlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundular.

Kariyer günleri öğrencilere armağan takdimiyle son buldu.