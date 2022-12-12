Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
5.256,19
ALTIN
1.086,41
DOLAR
18,65
STERLİN
23,11
EURO
19,83

SANKO Üniversitesi aday öğrencileri bilgilendiriyor

Gaziantep Simya Koleji 12’nci sınıf öğrencileri, SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

12 Aralık 2022 Pazartesi 15:19
11 Okunma
SANKO Üniversitesi aday öğrencileri bilgilendiriyor

Müdür Yardımcısı Halil Güneş, Rehber Öğretmenler Gamze Birgin, Hande Polattaş ve Hande Polater eşliğinde üniversiteyi gezen adaylara, akademisyenler tarafından bilgilendirme yapıldı.  
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Necla Benlier, amaçlarının birey ve toplum sağlığını koruyan, sağlıkta ve hastalıkta insan vücudunun biyolojik ve moleküler mekanizmalarına hakim, bilimsel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, temel klinik bilgi, beceri ve tutumlara sahip, ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına duyarlı çağdaş hekimler yetiştirmek olduğunu söyledi.
Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Doç. Dr. Benlier, “Tıp fakültesi mezunları, sorumluluk, duyarlılık ve özveriyle topluma hizmet etmeye yönelik bilgi, beceri ve davranışlarla donanarak mezun olmaktadır” dedi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu da eğitim öğretim sürecinde derslerin verildiği ana bilim dallarıyla ilgili bilgi verdi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Öğr. Gör. Burcu Bağcı ise fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde verilen eğitim, laboratuvarlar, klinik uygulama alanları, mesleki istihdam olanakları ile ve akademik kadro hakkında bilgilendirme yaparak öğrencileri mesleğe davet etti.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı’ndan Arş. Gör. Ebru Karaslan ise toplumun temel çalışma alanlarından biri hemşirelik mesleğinin, kendine özgü bilgi yükü, görevleri ve sorumlulukları olduğuna dikkat çekti. 
Ziyaret, Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl’ın, öğrenci kulüpleri, üniversitenin burs ve imkanları hakkında öğrencileri bilgilendirmesinin ardından fotoğraf çekimi ile son buldu. 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsat ÇPAL ve Samsat İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ADYÜ’ye gezi
Samsat ÇPAL ve Samsat İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ADYÜ’ye gezi
Geleceğin üniversitelileri SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti
Geleceğin üniversitelileri SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti
Halk Eğitimi Merkezleri kursiyerlerini bekliyor
Halk Eğitimi Merkezleri kursiyerlerini bekliyor
Aşcı, Köy Yaşam Merkezinde incelemede bulundu
Aşcı, Köy Yaşam Merkezinde incelemede bulundu
Kahta'da Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmaları finalleri yapıldı
Kahta'da Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmaları finalleri yapıldı
Gölbaşı'nda LGS ve YKS değerlendirme toplantısı yapıldı
Gölbaşı'nda LGS ve YKS değerlendirme toplantısı yapıldı
Öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımı
Öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımı
Jandarmadan öğrencilere güvenli internet eğitimi
Jandarmadan öğrencilere güvenli internet eğitimi
Gölbaşı'nda hafızlık yarışması düzenlendi
Gölbaşı'nda hafızlık yarışması düzenlendi
'Namaz Dirilişe Çağrı' konulu konferans düzenlendi
'Namaz Dirilişe Çağrı' konulu konferans düzenlendi
Öğrenciler terörle mücadele hakkında bilgilendirildi
Öğrenciler terörle mücadele hakkında bilgilendirildi
Eğitim kurumları arasında iş birliği
Eğitim kurumları arasında iş birliği
ADYÜMLAB’da MİK ve MBK testleri yapılmaya başlandı
ADYÜMLAB’da MİK ve MBK testleri yapılmaya başlandı
Aşçı, Yemek hizmetinden faydalanan öğrencilerle bir araya geldi
Aşçı, Yemek hizmetinden faydalanan öğrencilerle bir araya geldi
Kahta’da öğretmenlere öfke yönetimi semineri verildi
Kahta’da öğretmenlere öfke yönetimi semineri verildi
Adıyaman belediyesinden öğrencilere kırtasiye yardımı - Videolu Haber
Adıyaman belediyesinden öğrencilere kırtasiye yardımı - Videolu Haber
TASEV’den bin bir öğrenciye kışlık ayakkabı yardımı
TASEV’den bin bir öğrenciye kışlık ayakkabı yardımı
SANKO Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme töreni
SANKO Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme töreni
'Tarih Yazan Çocuklar Kahta’da' projesi hayata geçti
'Tarih Yazan Çocuklar Kahta’da' projesi hayata geçti
SANKO Üniversitesi’nde Öğretmenler Günü kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde Öğretmenler Günü kutlandı
Öğrenciler, bağımlılıkla mücadele edecek
Öğrenciler, bağımlılıkla mücadele edecek
Öğrenciler bağımlılıkla mücadele edecek
Öğrenciler bağımlılıkla mücadele edecek
Aşcı'dan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı
Aşcı'dan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı
Lütfü Başli: Okul aile ilişkilerini güçlendirmeliyiz
Lütfü Başli: Okul aile ilişkilerini güçlendirmeliyiz
Öğretmenler Günü Mangala Turnuvası düzenlendi
Öğretmenler Günü Mangala Turnuvası düzenlendi
Kursder yönetimi Ankara'da toplandı
Kursder yönetimi Ankara'da toplandı
Rektör Dağlı: İş birliğini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz
Rektör Dağlı: İş birliğini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz
Eğitim Bir Sen üyeleri Öğretmenlik Meslek Kanunu Güncellensin sınav tartışması son bulmasını istedi
Eğitim Bir Sen üyeleri Öğretmenlik Meslek Kanunu Güncellensin sınav tartışması son bulmasını istedi
Sanko’dan eğitim kurumları arasında iş birliği protokolü
Sanko’dan eğitim kurumları arasında iş birliği protokolü
Merinos’tan eğitim ve spora destek
Merinos’tan eğitim ve spora destek

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim