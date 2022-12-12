SANKO Üniversitesi aday öğrencileri bilgilendiriyor

Müdür Yardımcısı Halil Güneş, Rehber Öğretmenler Gamze Birgin, Hande Polattaş ve Hande Polater eşliğinde üniversiteyi gezen adaylara, akademisyenler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Necla Benlier, amaçlarının birey ve toplum sağlığını koruyan, sağlıkta ve hastalıkta insan vücudunun biyolojik ve moleküler mekanizmalarına hakim, bilimsel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, temel klinik bilgi, beceri ve tutumlara sahip, ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına duyarlı çağdaş hekimler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Doç. Dr. Benlier, “Tıp fakültesi mezunları, sorumluluk, duyarlılık ve özveriyle topluma hizmet etmeye yönelik bilgi, beceri ve davranışlarla donanarak mezun olmaktadır” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu da eğitim öğretim sürecinde derslerin verildiği ana bilim dallarıyla ilgili bilgi verdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Öğr. Gör. Burcu Bağcı ise fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde verilen eğitim, laboratuvarlar, klinik uygulama alanları, mesleki istihdam olanakları ile ve akademik kadro hakkında bilgilendirme yaparak öğrencileri mesleğe davet etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı’ndan Arş. Gör. Ebru Karaslan ise toplumun temel çalışma alanlarından biri hemşirelik mesleğinin, kendine özgü bilgi yükü, görevleri ve sorumlulukları olduğuna dikkat çekti.

Ziyaret, Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl’ın, öğrenci kulüpleri, üniversitenin burs ve imkanları hakkında öğrencileri bilgilendirmesinin ardından fotoğraf çekimi ile son buldu.