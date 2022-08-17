SANKO Okulları’nın YKS başarısı

SANKO Okullar Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “2022 mezunlarımız, planlı ve güçlü akademik çalışmalar sonucunda Türkiye’nin prestijli üniversitelerine yerleşti” dedi.

SANKO Okulları 2022 mezunu 28 öğrenci mühendislik, 18 öğrenci tıp, 13 öğrenci iktisadi ve idari bilimler, 5 öğrenci hukuk, 4 öğrenci mimarlık, 4 öğrenci yurt dışı, 3 öğrenci diş hekimliği, 3 öğrenci tasarım, 2 öğrenci fen edebiyat, 1 öğrenci eczacılık ve 1 öğrenci ise uygulamalı bilimler fakültelerini kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

2022 mezunlarından, 5 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi’ne, 1 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, 2 öğrenci İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, 2 öğrenci İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne, 1 öğrenci Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, 1 öğrenci Yıldız Teknik Üniversitesi’ne, 1 öğrenci Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, 1’i yüzde 100 burslu olmak üzere toplam 5 öğrenci Koç Üniversitesi’ne, 4 öğrenci Sabancı Üniversitesi’ne ve 2 öğrenci de Bilkent Üniversitesi’ne yerleşme başarısı gösterdi.

Vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerinin, yüzde 100 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda kazandıkları burslarla önemli bir başarıya imza attıklarını dile getiren Asyalı, “Öğrencilerimizin başarıları ile gurur duyuyoruz. Bu büyük başarı için özveriyle çalışan yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve bize güvenen velilerimize teşekkür ediyor, 2022 mezunlarımıza yeni yaşamlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.