SANKO Okulları’nda mezuniyet heyecanı

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, SANKO Okulları Danışma Kurulu Onursal Başkanı Jülide Konukoğlu, Danışma Kurulu Başkanı Zeynep Konukoğlu, veliler, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

“Nerede olursanız olun, içinizdeki çocuksu meraktan ve öğrenme hevesinden vazgeçmeyin” diyen SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, okulun 19’uncu mezuniyet törenini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Asyalı, “Biz öğretmenler öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri için yıllarca emek verir, onların seneler içinde her anlamda büyümelerine yön verip eşlik ederiz. Bir öğretmen için yıllarca öğrenmesine eşlik ettiği, elini tuttuğu, onlara daha fazla nasıl faydalı olabilirim diye dertlendiği ve yoluna ışık olduğu öğrencilerinin mezun olduklarını görmekten daha büyük bir mutluluk yoktur” dedi.

Mezuniyetlerin kendileri için aynı zamanda önemli bir değerlendirme ve muhasebe yapma fırsatı olduğunu vurgulayan Asyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2021-2022 Eğitim Öğretim yılı, ülkemizin yanı sıra dünya genelinde okullar açısından sıra dışı bir öğretim yılıydı. Mart 2020’de başlayıp yaklaşık iki yıl süren pandemi sürecinin birçok alana olduğu gibi eğitim alanına da derin etkileri oldu.

Tam gün ve kesintisiz yüz yüze eğitimle başladığımız 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında öncelikli amacımız, çok uzun süre okuldan uzak kalan öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik açıdan okul ortamına uyumlarını yeniden sağlamak oldu. Öğrencilerde oluşan sosyal ve duygusal eksiklikleri hızla telafi edebilmek amacıyla kurguladığımız farklı ve yaratıcı etkinliklerle onlara sosyal etkileşim fırsatları sağladık.

Uzun süren uzaktan öğretim ve yaz tatili nedeniyle ortaya çıkan akademik eksiklikleri giderebilmek için de zenginleştirilmiş öğretim ve telafi programları geliştirerek öğrencilerimizin akademik gelişimlerini destekledik. Şimdi geri dönüp baktığımızda, bireysel ve toplumsal sorumluluğu büyük ve eşine belki de bir daha rastlanmayacak bir öğretim yılını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yüreklerimizde hissediyoruz.”

Özellikle birinci dönemi pandemi etkisinde geçse de 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının SANKO Okulları için yüz yüze eğitime hızla uyumlanan akademik, sportif ve sanatsal birçok alanda başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı olduğuna dikkat çeken Asyalı, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin spor alanında elde ettikleri sayısız il, bölge ve Türkiye derecesi bizleri gururlandırdı. Bu dönemde çeşitli branşlarda yedi öğrencimizin kendi yaş gruplarında milli takım havuzlarına seçilmesi önemli başarıydı. Sanat alanında yarışmalarda aldığımız dereceler ve okulumuzda gerçekleştirdiğimiz sergi ve performanslar öğrencilerimizin ‘bütün insan’ olma yolundaki çok yönlü gelişimleri için çok değerlidir.

Bu dönem akademik yönden de başarılarla dolu geçti. Ülkemizde beklenenden uzun süren uzaktan öğretim nedeniyle oluşan akademik boşlukları hızla telafi ederek birçok başarılı çalışma ve projeye imza attık. Detaylı planlanmış akademik çalışmalarımızın meyvelerini, 2022 LGS ve YKS resmî sonuçlarında bireysel ve en önemlisi de kitlesel başarılarla toplayacağımıza yürekten inanıyoruz.”

Bu eğitim öğretim döneminde anasınıfı ve ilkokul kademeleri açısından önemli akademik gelişmelerden birinin de IB tarafından “İlk Yıllar Programı”nı uygulamak için yetkilendirilmek olduğunu dile getiren Asyalı, şunları anlattı:

“İki yıl süren uzun soluklu bir denetleme sürecinin ardından Mayıs 2022’de uygulamaya yetkilendirildiğimiz İlk Yıllar Programı (PYP) sayesinde; anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimizi içlerindeki merak duygusu köpürtülmüş, sorgulama becerileri gelişmiş, araştıran, öğrenmeye hevesli, yüzleri gülen ve gözleri ışıldayan mutlu bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz.”

Haziran 2022’de Liseler arası TÜBİTAK Projeleri Yarışmalarında iki Türkiye ikinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü ve Eylül 2021’de TEKNOFEST Türkiye üçüncülüğü derecelerinin SANKO Okulları’nın proje kültürüne ilişkin köklerinin ne kadar derinlerde olduğunu bir kez daha gösterdiğinin altını çizen Asyalı, şu bilgileri paylaştı:

“TÜBİTAK ve TEKNOFEST organizasyonlarına ek olarak; ulusal ve uluslararası özel proje yarışmasında alınan sayısız derece, bu başarıları elde eden öğrencilerimiz ve okulumuz adına bizleri onurlandırdı. Başta TEKNOFEST 2022 olmak üzere, bazı özel proje yarışmalarında değerlendirme süreçlerinin halen devam ettiğini ve sonuçlarını büyük bir heyecan içinde beklediğimizi ayrıca belirtmek isterim.”

Evlatlarının SANKO Okulları’nda eğitim görmesini tercih eden velilere seslenen Asyalı, “Kıymetli velilerimiz ve saygıdeğer ebeveynler! Büyük özveri ile yetiştirdiğiniz evlatlarınız şimdi hayatlarının önemli dönemeçlerinden birindeler. Lise yıllarını bitirip, yaşamları boyunca hiçbir zaman unutmayacakları üniversite yıllarına merhaba diyorlar” ifadelerini kullandı.

“Sizlerin olduğu gibi bu ülkeyi seven ve geleceğe iyimserlikle bakan biz eğitimcilerin de aydınlık yarınlara dair tüm umutları, sahnede gözlerinin içi parıldayan bu gençlerde” diyen Asyalı, şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Atatürk’ün; ‘Bütün Ümidim Gençliktedir.’ ifadeleri doğrultusunda yetiştirdiğimiz gençlerden çok ve büyük işler bekliyoruz. SANKO Okulları kültürü ile büyümüş, yürekleri vatan ve bayrak sevgisiyle dolu, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını bildiğimiz 89 gencin gelecekte bizi haklı çıkaracaklarına yürekten inanıyoruz.”

Konuşmasında okul yöneticileri, öğretmenler ve idari personele de teşekkür eden Asyalı, şu ifadelere yer verdi:

“Değerli çalışma arkadaşlarım, okulumuza emanet edilen her öğrenci kıymetli ve her biri kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hiç bitmeyecek öğrenme yolculuğuna çıkmış birer yolcu. Bizlere düşen, onlara uzun yolculukları boyunca kendilerini geliştirecek ve kişisel öğrenmelerini zenginleştirecek sayısız fırsatlar sunmaktır.

Bu farkındalık ve bilinçle, öğrenme serüvenlerine eşlik etme fırsatı bulduğumuz, yıllar boyunca önlerine seçenekler sunduğumuz 89 genç şimdi karşımızda. Bu vesileyle, tüm yönetici arkadaşlarıma, kıymetli öğretmenlerimize ve destek ekibi çalışanlarımıza yıllar süren yoğun emekleri için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.”

“Sevgili öğrencilerimiz, son sözlerim sizlere… Şimdi veda vakti. Bu törenin ve yaz tatilinin ardından sizler, Gazi Şehrimizden Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversiteleri dağılacaksınız” diyen Asyalı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sizlere tek önerim, hangi üniversitede okuyacağınız kadar nasıl bir üniversite eğitimi alacağınıza odaklanın. Öğrenme hevesinden asla vazgeçmeyin. Çünkü içinizdeki çocuksu merak ve öğrenme aşkı, nerede ve kaç yaşında olursanız olun sizleri her zaman önce mutlu ve ardından da başarılı yapacaktır… Yolunuz açık, bahtınız bol olsun.”

Konuşmaların ardından SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi birincisi Ayşe Şebnem Baştemir ve SANKO Koleji birincisi Çiçek Dilara Kaya yaş kütüğüne isimlerini çaktılar.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında SANKO Koleji’nde Çiçek Dilara Kaya, Sude Selli, Abdulkadir Kerem Özkoç, SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi’nde ise Ayşe Şebnem Baştemir, Rabia Gönül Ceyhan ve Simay Uygur ilk üç dereceyi aldı.

Tören, diploma takdimi ve mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.