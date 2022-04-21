SANKO Okulları Genel Müdürü Asyalı'dan 23 Nisan mesajı

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “23 Nisan 1920 ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünün hayata geçtiği, tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisidir” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Asyalı, Atatürk gibi eşsiz bir liderin önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı’nın, Türk Ulusunun gösterdiği büyük fedakarlıklarla taçlandırılınca; Türkler aleyhine yüzyıllardan beri hazırlanan ve Sevr ile hayata geçirileceği düşünülen tarihi bir suikastın engellendiğini ve düşmanların bozguna uğratıldığını kaydetti.

Yüce Meclis’in açıldığı 23 Nisan 1920’de Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğine vurgu yapan Asyalı, “23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi kaderini belirlediği ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, çağdaş Türk Cumhuriyetinin kurulması yolundaki en önemli dönüm noktalarından biridir” ifadelerini kullandı.

Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini anımsatan Asyalı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mustafa Kemal Atatürk, yüreğindeki çocuk sevgisini ve onlara verdiği önemi ‘Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz’ sözleriyle ifade etmiştir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza Büyük Atatürk’ün armağanı ettiği dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

Kaynak: PHA