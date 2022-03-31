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SANKO, Gaziantep’te Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanan tek üniversite oldu

Bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde fark oluşturan SANKO Üniversitesi, 2021 yılı teklif çağrısı döneminde Gaziantep’teki Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanan tek üniversite oldu.

31 Mart 2022 Perşembe 11:50
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SANKO, Gaziantep’te Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanan tek üniversite oldu

SANKO Üniversitesi tarafından “Eurodesk Temas Noktası” olmak için Avrupa Birliği Başkanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı’na (Türkiye Ulusal Ajansı) yapılan başvurunun kabul edilmesiyle birlikte SANKO Üniversitesi Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü, Türkiye genelindeki 106 temas noktasından biri olmaya hak kazandı.
Eurodesk Temas Noktaları, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından, gençlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlarıdır. 
Bu program ile gençlerin ihtiyaç duyduğu bilgiye tarafsız, güncel, anlaşılır, güvenilir ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi sağlanmaktadır. 
Ülkemizde “gençlik bilgilendirmesi” konusunda pek çok kurum ve kuruluş dolaylı olarak hizmet vermekle birlikte tek görevi gençleri yararlanabilecekleri imkan ve fırsatlardan haberdar etmek, onlardan gelen soruları cevaplamak olan Eurodesk Türkiye Birimi, 2008 yılından bu yana AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) bünyesinde görevini sürdürmektedir. 
SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. 
Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 31.03.2022 13:47
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