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Samsat ÇPAL ve Samsat İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ADYÜ’ye gezi

Samsat ÇPAL ve Samsat İmam Hatip Lisesi 10, 11, ve 12. sınıf öğrencileri ve okul öğretmenleri tarafından Adıyaman Üniversitesine gezi düzenlendi.

13 Aralık 2022 Salı 15:34
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Samsat ÇPAL ve Samsat İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ADYÜ’ye gezi

Gezi programında Samsat’ta eğitim gören 60 öğrenci ve okulların öğretmenlerinden Mustafa Karayiğit, Meltem Bağcı, Büşra Ayik ve Mustafa Yunus Topcan yer aldı.
Öğrencilere gezi öncesi Üniversite idari çalışanları tarafından sosyal, sportif, kültürel, eğitim-öğretim, yurt ve yemekhane ile ilgili bilgiler verildi.
Minyaman Çarşısı, Adıyaman Evi, Nemrut Dağı Tümülüsü ve Perre Antik Kenti görsellerinin de içerisinde bulunduğu kampüs alanını gezen öğrenciler, Tıp Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan amfi ve laboratuvarları ziyaret ettiler.
Geziden dolayı oldukça memnun olduklarını belirten öğrenciler, “İlk defa bir üniversite havasını teneffüs etme şansı yakaladık. Oldukça güzel bir gezi oldu. Kazanma hayali kurduğumuz üniversiteyi görmüş olduk. Üniversitemizin her anlamda çok donanımlı olduğunu gözlemledik. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamız başta olmak üzere bizlere gezi boyunca eşlik eden Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevlilerine okulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dediler.

Kaynak: PHA
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