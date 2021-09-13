Şair Nurullah Genç okurlarıyla buluştu

Eğitimci Yazar Nurullah Genç, Kahta ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti Kahta şubesinin bünyesinde hizmet veren Biruni Kitap Kahve’de düzenlenen söyleşide kitapseverlerle bir araya geldi.

Programda selamlama konuşması yapan Eğitimci Ziya Tepe, Biruni Kitap Kahve’nin amacına değinerek, “Kitap kahvede medeniyetimize ve kültürümüze ait eserleri okuyup tahlil ediyoruz” dedi.

Söyleşide konuşan Eğitimci Yazar Nurullah Genç, kitap kahvenin ismine atıfta bulunarak tarihe damga vurmuş fakat günümüzde değeri bilinmeyen Biruni, İbni Sina ve benzeri değerlerimizin farkına varıp bunları yeni nesillere anlatmanın önemli olduğunu belirtti.

“Her birimiz, kitap okumaktan uzak birini bu gibi yerlere inanın toplumda eğitimsiz ve kitap okumayan bir nesil kalmaz‘’

Müslümanların yapması gerekenin, insanlığa rol model olup işini en güzel şekilde yapmanın birinci öncelliği olması gerektiğine dikkat çeken Yazar Genç, “Hangi işi yapıyorsak o işte en iyi olmalıyız. En büyük sorunumuzun bu olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz için güzel günler umut ediyorum. Onun için 2053 ve 2071 hedeflerini çok önemsiyorum” dedi.

Program, Eğitimci Yazar Nurullah Genç’in okurlarının kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.