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Rektör Dağlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

28 Ağustos 2022 Pazar 12:24
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Rektör Dağlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Prof. Dr. Dağlı, “Bağımsızlığımızın sembolü Büyük Zaferin 100’üncü gurur yılını kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz” dedi.
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki orduların ve Büyük Türk Milletinin omuz omuza kazandığı 30 Ağustos Zaferi’nin tarihimiz için bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü: 
“100 yıl önce ülkemizin içinde bulunduğu koşulları, zor şartlarda kazandığımız bu büyük mücadeleyi yaşatabilmek için geçmişte yaşadıklarımızı unutmamalı, şanlı tarihimizi iyi bilmeli ve gelecek nesillere doğru aktarabilmeliyiz. Büyük Önderimizin de ifade ettiği gibi; ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir.’”
“Milletimiz; birlik, beraberlik ruhu ve bağımsız yaşama iradesiyle bugün de düşmanlarına karşı koyabilecek güce sahiptir” diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:
“Geleceğimizin mimarları, yarınlarımızın güvencesi gençlerimizle Büyük Önderimizin emaneti Cumhuriyetimiz rehberliğinde, atalarımızdan armağan cennet vatanımızda bilimin aydınlattığı yolda hiç durmadan yürüyeceğimize ant içeriz.
Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin zaferle taçlandırıldığı Büyük Zaferin 100’üncü yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlığımızın isimsiz kahramanlarını, canlarını feda ederek bu toprakları bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.”

 

Kaynak: PHA
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