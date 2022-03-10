Rektör Dağlı: İstiklal marşımız, bağımsızlığı için uzun yıllar savaşan milletimizin haykırışıdır

Prof. Dr. Dağlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı’nın her mısraının vatan aşkı ve bağımsızlık mücadelesiyle örüldüğünü kaydeden, Prof. Dr. Dağlı, “Milletimiz, Kurtuluş Savaşı yıllarında da bağımsızlığımızın en büyük güç olduğunu bilerek canı pahasına vatanını korumuştur” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Dağlı, duruşu, kalemi, ruhu ve cesaretiyle Vatan Şairi olarak onurlandırılan Mehmet Akif Ersoy’un, “Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz: Gelmişiz dünyaya milliyyet nedir öğretmişiz!” sözünü anımsatarak mesajını şöyle sürdürdü:

“Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kaleme alırken milletimizin cesaretini ve maneviyatını eşsiz bir şekilde mısralara dökmüştür. Mehmet Akif Ersoy sadece bir şair değil, aynı zamanda kendini İstiklal Mücadelesine adamış örnek bir vatanseverdir.

İstiklal Marşımızın kabulünün 101’inci yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

SANKO Üniversitesi olarak, milli değerlerimize sahip çıkacak, ortak sesimiz olan İstiklal Marşımızı ve bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet muhafaza edecek gençler yetiştirmek hedefiyle, Büyük Önderimizin aydınlattığı bilim yolunda yürümeye devam ediyoruz.”