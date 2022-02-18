Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri toplantısı yapıldı

Adıyaman Fen Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen,"2021 - 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönemin değerlendirmesi ve 2. dönem planlamaları ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından genel hedef olarak belirlenen "Psikolojik Sağlamlık" ile ilimiz tarafından belirlenen "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" konularında yapılan çalışmaların önemine atıf yapıldı. Pandemiden kaynaklı okullarımızda meydan gelen akademik boşluğun telafisi maksadıyla bu alana yoğunlaşılması,3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler ışığında mesleki eğitim merkezlerinin tanıtımına ve uygun öğrencilerin yönlendirilmesi noktasında gerekli bilinçlendirme çalışmalarının yapılması. İlimizde yeni hizmet vermeye başlayan YEDAM'ın (Yeşilay Danışma Merkezi) tanıtımın yapılması ve gerekli yönlendirmelerin yapılması adına bilgilendirme çalışmalarının yapılması” dedi.