Ramazan Aşıçı köy okulları ziyaretleri devam ediyor

Ramazan Aşcı, Adıyaman'ın Tut ilçesi Yaylımlı Şehit Onur Boztemir İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Köy öğretmenlerinin büyük fedakârlıklarla görevlerini sürdürdüğünü söyleyen Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Köy okullarımızı ziyaretlerimiz devam ediyor. Köy okullarımıza gelerek öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunlarını yakında görüyoruz. Öğrencilerimizle sohbet ederek gelece dair umutlarımızı tazeledik. Bu güzel eğitim iklimini oluşturan okul idaremize ve öğretmenlerime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.