Protokol üyeleri uygulama otelinde incelemede bulundu

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarıyla Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli´ni ziyaret etti.

Protokol üyeleri uygulama otelinin, 272 yatak kapasitesi, 300 kişilik konferans salonu, Derslikler ve laboratuarlar, İki tane 50 şer kişilik cep sinema, teras cafe & restaurant, Sauna, buhar odası, fitness salonu ve spor alanları ile 80 dönümlük bir alanda hizmet verecek alanda incelemede bulundu.

Ziyarette açıklamada bulunan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Burada öğrencilerimiz uygulamalı olarak eğitimler alacaktır. Modern bir mimariyle inşa edilerek hizmete sunulan merkez, beş yıldızlı otel konforunda halkımıza hizmet verecektir. Bu tesisin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.