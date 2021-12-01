Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’dan psikolojik danışmanlara eğitim konferansı

Konferansa, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal, Şube Müdürü Hamza Çelenk, İstanbul Aydın Üniversitesi Bölge Koordinatörü Ümit Öztürk ve İl merkezinde görev yapan psikolojik danışmanlar katıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen programın açılışını Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk yaptı. Çelenk, Türk eğitim sisteminin önemli bir parçası olan psikolojik danışmanlar için yeni bir öğrenme anlayışı ve farklı uygulamaları uzman eğitimcilerden dinlemek üzere bu tarz etkinlikleri önemsediğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, “Sizlerle yeni okul, öğrenme ve öğretmen anlayışı üzerine sohbet etmek üzere buradayım” ifadesiyle başladı.

Geleneksel okul ve öğrenme modeli ile yenilikçi okul arasındaki farklılıklara değinen Özyılmaz, “Geleneksel okullarda öğrenmenin yerine ezberleme esas alınmakta, yeni okul öğrenci merkezli, öğretmen ise öğrenci merkezlidir. Öğrenme öznel bir faaliyet olup dıştan zorlanmayla gerçekleşmez, zihinsel ve kavramsal değişme önemlidir. Yeni okulda öğretmen, öğrenci iletişimi sürekli oluyor, öğretmenin rolü değişiyor, öğretmen sadece bilgi aktaran değil, öğrencinin sosyal gelişimini takip eden, öğrencinin öğrenimine kılavuz olan, öğrenmenin yollarını keşfettiren kişi oluyor, geleneksel okul öğrenciye balık yedirirken, yeni okul balık tutmayı öğretir. Yeni okulda öğretme, bilgiye bilime ve öğrenmeyi canlı tutmak esastır. Yenilikçi okullar düşünen, üreten okullardır” dedi.

Özyılmaz, “Öğrenmeyi öğrenmek, düşünmek ve üretken olmak” başlığı altında konuşmasını tamamladı. Konferans, Prof. Dr. Ömer Özyılmaz ile İstanbul Aydın Üniversitesi adına Ümit Öztürk’e günün anısına plaket verilmesiyle sona erdi.