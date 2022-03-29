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Polat Eğitim çalışanlarının sorunlarını değerlendirdi - Videolu Haber

Eğitim Sen Adıyaman Şube Sekreteri Zeynal Polat, Eğitimde yaşanan sıkıntılar ve son zamanlarda elektrik ve doğal gaza gelen zamlar konusunda açıklamalarda bulundu.

29 Mart 2022 Salı 12:15
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Polat Eğitim çalışanlarının sorunlarını değerlendirdi - Videolu Haber

Eğitim Sen Adıyaman Şube Sekreteri Zeynal Polat, açıklamada ülkede son dönemde artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle kamu ve eğitim emekçilerinin ciddi anlamda yoksulluk ve geçim sorunu yaşandığını söyledi.
"Maaşının 3/2’sini kira ve faturasına yansımaktadır"
Bütün halkta olduğu gibi kamu emekçilerinin de ciddi anlamda fazla gelen faturaların altında ezilmeye devam ettiğini belirten Polat,"Özellikle akaryakıt ve enerjiye yönelik yapılan zamlar ile birlikte kamu emekçilerinin faturaları ve harcamaları ciddi anlamda artmış bir evin elektrik, doğalgaz faturaları topladığımızda 2 bin lira oranda bir fatura gelmekte, emekçiler üzerinde ciddi anlamda yük olarak bulunmakta kirayı düşündüğünüzde bir emekçinin kirası ile birlikte maaşının 3/2’sini kira ve faturasına yansımaktadır." dedi.
Eğitim-Sen olarak özellikle eğitim emekçilerinin yasadıkları bu sıkıntıları ile ilgili zaman zaman basın açıklamaları yaptıklarını anımsatan Polat, eğitim ile ilgili her türlü sorunu herkese anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.
"2 bin lira zam yapılmasını talebinde bulunuyoruz"
Hükümet ile eğitim emekçilerine toplu sözleşmede verilen zamın eridiğini dile getiren Polat, şöyle devam etti:
"Ağustos ayında hükümet ile yetkili sendika ile birlikte imzalanan toplu sözleşme ile birlikte kamu emekçileri ağustos ayında yüzde 7,5 zam artı enflasyondan dolayı yüzde 30 civarında bir zam almışlardır. Ama mart ayına geldiğimizde bu aldığımı zamlar konusunda hiçbir anlamı kalmadı. 3 ayda aldığımız zam ciddi bir şekilde eridi. Bunun en yakın göstergesi kısa gün içerisinde Et Balık Kurumu et ve süt ürünlerine yaklaşık yüzde 48 oranında biz zam yaptı. Bu asılında gelinen noktada yaşanan ekonomik krizin daha rahat ifade etmemize vesile olmuştur. Bu konuda özellikle biz özellikle okulları dolaştığımızda eğitim emekçilerinin temel taleplerinden biri toplu sözleşmesinin rezerve edilmesi artık elzem bir noktaya gelmiştir. Özellikle ocak ayında itibaren yaşanan bu kayıplara yönelik biz Eğitim-Sen ve KESK olarak tüm kamu emekçilerine yönelik 2 bin lira zam yapılmasını talebinde bulunuyoruz. Bu süre zamanında özellikle akaryakıta yapılan zamlarla birlikte köylerde görev yapan kamu emekçilerinin servis ve yol ücretleri ciddi anlamda bir sıkıntı, gezdiğimiz köylerde hepsinin temel sorunu özellikle yol ücretleri ve servis noktalarında kendilerine yardım yapılmasını istiyor.  Çünkü merkeze çok uzak köyler var. 50-60 kilometre uzak olan bir köylerde kişi başına düşen servis ücreti 700 ve 1200 lira arasında değişmekte bunun yanında. Biz sadece eğitim emekçileri değil özellikle tam eğitim yapan okullardaki öğrencilerin öğlen arası yemek parası noktasında da talebimizi bir daha dile getiriyoruz. Özellikle gezdiğimiz köy okullarında ücretli öğretmenlik yapan emekçilerimiz var. Ayda 2 bin ve 3 bin liraya çalışan öğretmenlerimiz var. Bu emekçilerimiz asgari ücretin altında çalışıyorlar. Bu insanların emekleri sömürülüyor bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. Ülkemizde 80 bin yakın ücretli öğretmenler çalışmakta bu noktada sendikamızın tavrı nettir. Bütün ücretli öğretmenlerin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Bu konuda talebimiz zaman zaman dile getiriyoruz."
Polat, Adıyaman’da özellikle kamu emekçilerinin talebi olan ve 2 yıl önce imzalanan banka promosyonu sözleşmesinin revize edilmesi gerektiğini, bütün sendikaların bu konuda taleplerinin olduğunu vurguladı.
"2 bin lira zam yapılmasını talebinde bulunuyoruz"
Bu amaçla İl Milli Eğitimi Müdürlüğüne dilekçe verdiklerini aktaran Polat, tüm sendikaları bu konuda birlikte çalışmaya davet ettiklerini ifade etti.
İdarecilik sınavlarındaki mülakat sorununa da değinen Polat, "Geçen günler bir idarecilik sınavı yapıldı ve bir çok eğitim emekçisi arkadaşımızda sınava girdiler. Ama görülen sıkıntılar idarecilik atamasında mülakat noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ki diğer dönemlerde bu sıkıntıları yaşadık. Hata sendikamız bu konuda yerelde bir dava açmıştık. Bir üyemiz sınavda 82 puan almıştı ama komisyon kendisine 58 puan vermişti mülakata bunun üzerine bizler mahkemeye vermeye karar verdik. Ve mahkeme bu işlemin iptaline karar verdi. Mahkeme şunu söyledi komisyon üyelerinin bir krater için hepsinin aynı puanı vermesi hayatın olan akışına aykırıdır kararını verdi. Bununla olan sıkıntılarımızda zaman zaman dile getiriyoruz."Dedi.
"Şehir merkezinde ve bazı ilçelerimizde sıkıntılarımız devam ediyor"
Polat, okullardaki fiziki sorunlar hakkında da bilgiler vererek, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Okulların fiziki sorunları ile ilgili şehir merkezinde ve bazı ilçelerimizde sıkıntılarımız devam ediyor. Tatil zamanında tadilata alınan okulların tadilatları bitmediğinden dolayı şehir merkezinde bulunan bazı okullarımız diğer okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar. Özellikle liselerde günlük ders sayısı fazla olmasından dolayı akşam 16:30 kadar devam eden bir eğitim ve öğretim var. Bu konuda sıkıntılar halen giderilmiş durumda değil  Çelikhan ilçemizdeki okullar deprem zarar görmesi ve tadilat edilmesi gereken okulların yapılamaması yenilemesi bitmediği için halen Çelikhan’daki okullarda ikiden fazla okullar aynı binada eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar. 
Son zamanlara sosyal medyada dolaşan genel merkezimiz teyit etti. Bursa Osman Gazide bir okul müdürünün öğretmenlere gönderdiği bir yazı var. Özellikle laik eğitimi hedef alan bir yazı bununla ilgili gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerektiğini bizler dile getirdik. Eğitim Sen olarak layik ve demokratik eğitimden karma eğitimden vazgeçmiyoruz. Bu noktada okul müdürünün kızları ve erkekleri ayrı oturulması noktasında talebinin aslında laik eğitime aykırı olduğunu düşünüyoruz bu konuda  sendikamızın tavrı nettir. Bununda takipçisi olacağımızı dile getirmek isteriz"

 

Kaynak: PHA
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