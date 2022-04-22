PİKTES projesiyle yabancı uyruklu öğrencilerle iftar programı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bakanlık ile AB Türkiye Delegasyonu arasında yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında Adıyaman'da bulunan yabancı uyruklu öğrenci ve velilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen iftar programına Vali Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar, İl Göç Müdürü Murat Atilla, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Eğitim Müfettişleri Başkanı Arif Karakuş, Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla yabancı uyruklu ve Türk öğrencileri ile velilerine yönelik gerçekleşen iftar programı, gerçekleştirildi.

İftar programı, Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi'nin (PIKTES) kısa bir tanıtımı ile başladı.

Ardından Vali Çuhadar, misafirlere yönelik konuşma gerçekleştirerek, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve ilahi grubu tarafından ilahilerin seslendirilmesinin ardından öğrenciler ezan okumasıyla iftarını açtı.

İftar yemeğinin ardından yapılan yemek duasıyla program son buldu.