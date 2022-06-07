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Perre Uygulama Oteli İle Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulu hizmete açıldı - Videolu Haber

Adıyaman’da modern bir mimariyle inşa edilerek yapımı tamamlanan ve sahip olduğu sosyal donatılarıyla 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek olan 220 yatak kapasiteli Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Perre Uygulama Oteli ile hayırsever işadamı Hasan Taşar tarafından yaptırılan 12 derslikli Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulunun Açılışı gerçekleştirildi.

07 Haziran 2022 Salı 21:03
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Perre Uygulama Oteli İle Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulu hizmete açıldı - Videolu Haber

Açılışa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer yetkililer katıldı.  
Açılışı yapılan Perre Uygulama Oteli, 220 yatak kapasitesi, 300 kişilik konferans salonu, derslikler ve laboratuvarlar, iki tane 50 şer kişilik cep sinema, teras cafe & restaurant, sauna, buhar odası, fitness salonu, spor alanları ve 80 dönümlük bir alanda mimarinin, sadelikteki şıklığın kendini gösterdiği huzurun ulaştığı son noktayla 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilerek hizmet sunuldu.
"Bir kalemde 1 Milyar 377 Milyon TL’lik yatırımın müjdesini"
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Sayın Milli Eğitim Bakanımızın bugünkü Adıyaman ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Adıyaman’ın 2002 yılındaki toplam kamu yatırım tutarı 10 Milyon TL idi. Bugün bir kalemde 1 Milyar 377 Milyon TL’lik yatırımın müjdesini verdiler. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Eğitime yapılan her yatırımı kıymetli görüyor ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olarak görüyoruz"dedi. 
"20 yılda ilimiz genelinde 3678 yeni derslik inşa edilerek eğitim ve öğretime kazandırılmıştır"
Daha sonra kürsüye çıkan Vali Mahmut Çuhadar ise,"Türkiye’nin güçlü ve aydınlık yarınları için bugün, hükümetimizin ve hayırseverlerimizin katkılarıyla ilimizde gerçekleştirdiğimiz eğitim yatırımlarına yenilerini ekleyerek, hizmete sunulan bu eserlerle eğitimin kalitesini taçlandırıyoruz. Eğitim ve okul için yapılan bütün yatırımları ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırımlar olarak görüyoruz. Eğitimin çıtasını daha üst noktalara taşıyabilmek bakımından eğitim kurumlarının fiziki yapıları oldukça önemlidir. Bu bakımdan ilimizde artan nüfus ve eskiyen okulların yenilenmesi nedeniyle ile zaman zaman yeni okullara ve dersliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar Adıyaman’da gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın, gerek İl Özel İdaremizin kaynakları, gerekse de hayırseverlerimizin katkıları ile çok önemli eğitim yatırımları hayata geçirirken bunların büyük bir kısmının da inşaatı devam etmektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan 2002 yılına kadar ilimizde toplam 3513 yapılırken, 2002 yılından bugüne kadar yani son 20 yılda ilimiz genelinde 3678 yeni derslik inşa edilerek eğitim ve öğretime kazandırılmıştır. Bu meşakkatli çalışmalar sonucunda Adıyaman'da eğitim-öğretimin her geçen gün daha sağlam temeller üzerine oturtulduğunu görmekteyiz”dedi. 
"Ekonomik kalkınmasına da ciddi katkılar sağlayacağı aşikardır"
Türkiye’nin güçlü ve aydınlık yarınları için Adıyaman’da ger geçen gün gerçekleştirilen eğitim yatırımlarına yenilerini eklediklerini belirten Vali Mahmut Çuhadar," Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 220 yatak kapasiteli Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli de bu yatırımlardan bir tanesidir. Okulumuz, 200 kişilik öğrenci pansiyonu ve sahip olduğu tüm sosyal donatılarıyla muazzam bir yatırım olarak hizmet sunulmuştur. Modern bir mimariyle inşa edilen otelimiz beş yıldızlı otel konforunda hizmet vermektedir. Bugün açacağımız uygulama otelimiz, konaklama anlamında bir rahatlatmayı sağlayacağı gibi, kültür ve turizm potansiyeli yüksek olan ilimizde Nemrut Dağı gibi turistik değerleri ve inanç turizmi göz önüne alındığında, kentin sosyo-ekonomik kalkınmasına da ciddi katkılar sağlayacağı aşikardır. Bugün açılışını yapacağımız uygulama oteli ile birlikte ilimizde çok önemli bir ihtiyacı daha giderecek Hatice Taşar 1. ve 2. kademe 12 derslikli Özel Eğitim Okulunun da açılışını yapıyoruz. Devlet-vatandaş işbirliğinin en güzel örneği olan bu okulumuzu yapan kıymetli işadamımız hemşerimiz Avukat Sayın Hasan Taşar’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her iki yatırımında ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.  İlimize her alanda yaptıkları katkılardan ve eğitime verdikleri desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, kıymetli milletvekillerimize, hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. 
"19 yıla sığdırılan bu dönüşümün lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır"
Adıyaman'ın eğitim yatırımları bütçesini yaklaşık 357 milyon liradan 1 milyar 377 milyon liraya çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise son 20 yılda eğitimde büyük bir dönüşümün yaşandığını ifade etti. 
 2000'li yıllarda Türkiye'de 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 11, ortaöğretimde yüzde 44, yükseköğretimde yüzde 14 olduğunu kaydeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,"Bugün 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 90, ortaöğretimde yüzde 90, yükseköğretimde yüzde 48'in üzerine çıktığını vurguladı. Gelişmiş ülkelerin 1950'li yıllarda yakaladığı okullaşma oranlarına Türkiye'nin 70 yıl sonra ulaştığını söyleyen Özer, sadece okullaşma oranlarının artırılmadığını sözlerine ekledi. Bakan Özer, başörtülü gençlerin yükseköğretime erişebilmeleri için yurt dışına gittiğini, bu sorunla birlikte katsayı uygulamasının meslek ve din öğretiminde yol açtığı tahribatın da ortadan kaldırıldığını söyledi.
 Bakan Özer sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece bunlar mı oldu? Hayır. Toplumsal talebe göre peygamberimizin hayatından Kur'an-ı Kerim'e, din bilgisine kadar seçmeli dersler tüm öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bugün uygulama okulunu açacağız üçüncü kademede. Özel eğitim öğrencilerinin eğitime erişimiyle ilgili her türlü yatırım yapıldı. Bugün 453 bin özel eğitim öğrencimiz kaynaştırma bütünleşme eğitiminde veya özel eğitim uygulama okulu bir, iki, üçüncü kademede veyahut özel eğitim meslek okulunda, süren ya da kronik hastalıkları varsa evinde, hastanedeyse hastanede eğitim veren bir sistem var. 19 yıla sığdırılan bu dönüşümün lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır"dedi. 
Mevcut yapının Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli olarak açıldığını ve Bakanlığın burayı öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri için merkez olarak da kullanacağını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,"Öğretmen eğitim bütçesinin 35 kat artırıldığını dile getirdi. Bu bütçelerin uygulama otellerinde kullanılacağını sözlerine ekleyen Özer, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Uygulama Otelini de kullanacağız. Eğitimin kaybedeni olmayan bir yatırımdır. Perre Uygulama Oteli ile birlikte Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulunun da açılışını yapıyoruz. Bu güzel yatırımdan dolayı hayırsever Taşar ailesine teşekkür ediyorum. Özel eğitim gerçekten kritik bir alan. Özel gereksinimi olan öğrencilerimizin böyle konforlu ortamlarda eğitim alabilmelerini sağlamak gerçekten çok kıymetli. Aslında bu, sosyal devlet olmanın da bir gereği... Onun için Türkiye'nin her noktasında gereksinimi olan çocuklarımızın eğitimlerini alabilmeleri için her türlü çabayı sarf ediyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından Perre Uygulama Oteli ile 12 Derslikli Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılışı kurdelesi kesildi. 
Açılış sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyetle birlikte Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

 

Kaynak: PHA
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