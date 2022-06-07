Özel öğrencilerden 'Yıl Sonu' sergisi

Mevlana Ortaokulunda düzenlenen sergiye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, Adıyaman Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, Kahta İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram ve öğrenciler katıldı.

Özel Eğitim Öğrencilerinin yıl boyunca sulu boyama çalışması, kalem çalışması, maket çalışması ve geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları çalışmalar katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, özel öğrenciler tarafından yapılan eserleri tek tek inceleyerek başarılı çalışmalarından ötürü öğrencileri tebrik etti.

Program, ‘Engelleri Yıkan Mektup’ projesi kapsamında öğrencilerin Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Adıyaman Milletvekillerine hazırlamış olduğu mektupların İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’ya teslim edilmesiyle sona erdi.