Özel eğitim öğrencileri kahvaltıda bir araya geldi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda ilçede eğitim gören özel eğitim sınıfı öğrencileri kahvaltıda bir araya geldi.

Mevlana Ortaokulu tarafından organize edilen ‘Geleneksel Özel Eğitim Sınıfı Kahvaltı’ programında Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören özel eğitim sınıfı öğrencileri ve velileri katıldı.

Özel gereksinimi bulunan bireylerin toplumla bütünleşmesi, kaynaşması ve sosyal becerilerinin gelişmesi amacıyla projeye destek verdiklerini belirten Kahta Mevlana Ortaokulu Müdürü Bahri Ergün,"Öğrencilerimiz okul öncesinden üniversiteye kadar olan tüm kademelerde kaliteli bir eğitim alması biz eğitimcilerin en büyük görevlerinden birisidir. Öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim görmeleri ve hayata en güzel şekilde hazırlamak için çalışacağız. Özel gereksinimi bulunan öğrencilerimiz için Kahta Kaymakamlığımız ile birlikte güzel bir program hazırladık. Öğrencilerimiz programda güzel bir şekilde muhabbet ederek kahvaltılarını yaptılar. En sonunda ise gönüllerince oynayarak eğlendiler.

Mesai kavramını gözetmeksizin tüm enerji ve sevgisini bu çocuklarımıza adayarak çalışan başta özel eğitim sınıfı öğretmenlerimiz Fikriye Kesin ve Nuran Tandoğan olmak üzere tüm özel eğitim sınıfı öğretmenlerimize teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim."dedi.

Kaymakam Selami Korkutata ise “Özel Eğitim sınıflarının önemi ve gereği gerçekten de çok büyüktür. Burada eğitim gören öğrencilerimize her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız. Her zaman onlarında yanında ve destekçileri olmaya büyük özen gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

Program, Kaymakam Selami Korkutata, İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve protokol üyelerinin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi ve öğrencilerin müzik eşliğinde oynaması ile sona erdi.