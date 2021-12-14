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Özel çocuklar uygulama alanlarına kavuştu

Adıyaman'da, Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda kurulan Uygulama Evi, Hayvanat Bahçesi ve Halı Saha açılışı yapıldı.

14 Aralık 2021 Salı 21:36
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Özel çocuklar uygulama alanlarına kavuştu

Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen açılış programına Adıyaman Cumhuriyet Baş Savcısı Bozan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, İş insanı Hacı Dikmen, iş insanı Ertuğrul Çevik, Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, bazı kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmalarında İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "En büyük servetimiz olan çocuklarımızı ilmin ışığında koruyarak, onlar için daha fazla ne yapabiliriz konusu bizlerin değişmeyen gündemidir. Geleceğin Türkiye’sini oluşturacak çocukların daha donanımlı olmaları, daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için devletimizin yanında bu kutsal sorumluluğa ortak olan ve ülkemizin geleceğinde benimde bir harcım olsun diyen hayırseverimiz Hacı Dikmen ve Ertuğrul Çevik beye çok teşekkür ediyorum"dedi. 
Daha sonra kürsüye çıkan İş insanı Ertuğrul Çevik, "İnsanlar doğarlar, büyürler ve ölürler ama yaptıkları eserlerle sundukları hizmetlerle güzel şeylerle anılırlar. Ben bunu annemden babamdan büyüklerimden öğretmenlerimden böyle öğrendim. Bunu yaşamak için emek sarf ettim. Hayatım boyunca eğitime bir pay ayırmayı bütçe ayırmayı ihmal etmedim. Bundan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu. 
İş adamı Hacı Dikmen ise tek amaçlarının hayırla anılmak olduğunu ve memlekete katkıda bulunmak istediğini söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, eğitime verdiği desteklerden dolayı hayırsever Hacı Dikmen ve Ertuğrul Çevik’e birer plaket takdim etti.  
Açılışın ardından Cumhuriyet Baş Savcısı Sayın Bozan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve protokol üyeleri okulda incelemede bulundu.  
Program sonunda öğretmen ve okul idarecileri ile toplantıya katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen,"Bizler de öğrencilerimizin daha iyi noktalara gelmeleri için çalışıyor ve Adıyaman’ımızın her alanda daha iyi noktaya taşıya bilmek için sizlere güveniyoruz. Bu kapsamda her hafta okulları ziyaret ederek öğrencilerimizin iyi alışkanlıklar edinmesini, ne iş yaparsa yapsınlar azimle ve gayretle yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bizim sizden ilk ricamız yaptığınız işin en iyisini yapmanız. Sizden bir diğer ricamız ise kitap okumanız ve öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmanızdır."dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 14.12.2021 22:57
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