Ortaokul öğrencilerinden örnek proje

Proje kapsamında görevli öğrenciler tarafından yaklaşık olarak bir ay boyunca sınıflarda kırtasiye malzemesi ve oyuncak topladılar.

Toplanan malzemeler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Hatice Delice Dağdeviren eşliğinde okul idarecileri, proje yürütücüsü öğretmen ve öğrencilerle birlikte Adıyaman Merkeze bağlı Uğurca İlkokulu ve Akyazı İlkokulundaki kardeş öğrencilerine teslim edildi.

Köy öğretmenleri ve öğrencileri bu projeden çok memnun olduklarını belirterek projede emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Milli İrade Ortaokulu Müdürü Mehmet Yeter, okul olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini, bu projelerin öğrencilerin gelişimi üzerine olumlu etki yaptığını bu yüzden buna benzer projelerin yapmaya devam edeceklerini söyledi.



Perre Haber Ajansı (PHA)