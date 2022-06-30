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Olur: Onurlu bir yaşam için sorunlarımız çözülsün ücretlerimiz arttırılsın

Emekli Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi Abdurrahman Olur 30 Haziran Dünya Emekliler Günü münasebetiyle önemli açıklamalarda bulundu.

30 Haziran 2022 Perşembe 14:21
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Olur: Onurlu bir yaşam için sorunlarımız çözülsün ücretlerimiz arttırılsın
Memur Sen Adıyaman İl Temsilciliği binasında yapılan açıklamada Emekli Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi Abdurrahman Olur “ Onurlu bir yaşam için sorunlarımız çözülsün ücretlerimiz arttırılsın” dedi. 
“Türkiye'nin kalkınması, milletin refahı için emek vermiş olan;13,6 milyondan fazla emekli; sorunlarının çözülmesini, yaşam standartlarının geliştirilmesini beklemektedir” diyen Abdurrahman Olur “emekli; emek verme gücü sona ermiş, kamu maliyesine yük olmuş kişi olarak değil, verdiği emek ve hizmetlerden dolayı hizmeti, hürmeti hak etmiş kişidir. Emekli demek nesilden nesillere aktarılmış değer demektir. Emekli demek devlette sürekliliğin öznesi demektir. Emekli kurumu bu süreklilik içinde görülmeli ve anlaşılmalıdır. Unutulmamalı ki, emeklilikte fiili hizmet sona erse de, emeklilerin ev geçindirme sorumluluğu devam etmektedir. Son yıllarda alım gücünde yaşanan düşüşten en fazla emekliler etkilenmekte, aktif çalışma ücreti ile emekli aylığı arasındaki uçurum emekliyi yoksullaştırmaktadır” şeklinde konuştu.
“Aile medeniyeti olma vasfımız, öncelikle ailenin çatısını oluşturan aileyi bir arada tutan, ailede hikmet ve irfanı temsil eden, büyüklerin itibarını korumayı gerektirmektedir. Geçim derdine düşmüş, muhtaç hale getirilmiş emeklilerin aileyi bir arada tutma gücü bulunmayacağı ortadadır. Köşesine çekilmiş, hayattan elini eteğini çekmiş bir emekli tipi istenmiyorsa emeklilerin yaşam koşulları düzeltilmelidir ifadelerini kullanan Olur, ” bu şartlarda emekli olmaya karar vermek de emekli olunca hayat standardını korumak da zorlaşmaktadır. Bu nedenle emeklilerimizin % 39'u tam zamanlı, % 33'ü yarı zamanlı çalışmak zorunda kalmakta, her 100 emekliden 72 si emekli olunca iş aramaktadır” dedi.
Emekli Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Abdurrahman Olur sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz emekliler, himmet değil onurlu bir yaşam istiyoruz. Şüphesiz Memur Sen'in ve bağlı sendikalarının mücadelesiyle elde edilen kazanımlar eskiye nazaran emeklilerin durumlarında kısmen iyileştirmeler sağlanmıştır. Memur Sen'in gayretleri sonucu kamu görevlileri emekli aylıklarının memur maaş zamları oranında arttırılması; tüm emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyelerinin verilmesi, maaş promosyonu ve son toplu sözleşmenin bir kazanım olarak emeklilere de yansıması olumlu gelişmelerdir. Ama emeklilerin sendikal örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi, hak mücadelesi açısından büyük bir eksikliktir.”
“Emeklilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, şüphesiz mücadele ve örgütlenme gerektirir. Memur Sen bünyesinde kurulmuş olan Emekli Memur Sen, kamu görevlisi başta olmak üzere tüm emeklilerin hak arama adresidir. Bu nedenle tüm emeklilerimizi, Emekli Memur Sen çatısı altında toplanmaya, bu onurlu mücadeleye güç ve onur vermeye davet ediyoruz.”
Emekliler ilgili yapılması acil olan düzenlemeler hakkında konuşan Abdurrahman Olur taleplerini şöyle sıraladı:
-Emeklilerle çalışanlar arasındaki maaş farkı kapatılmalıdır
-Kamu görevlilerinin fiilen çalıştıkları dönemde bordrolarında var olan (Ek Ödeme de dahil) emek verilen dönemde maaşa eklenen unsurlar, emekli maaşına da yansıtılmalıdır.
-Memurların emekli ikramiyesi hesabı yapılırken tam hizmet yılı hesaba katılıp ay ve gün hesabının dahil edilmemesinden doğan bir ay ile 11 ay arasındaki kayıp giderilmelidir.
-Yılda iki defa bayram ikramiyeleri gösterge rakamına bağlanmalıdır.
-Emeklilerin Sendikalara üye olma hakkı yasal statüye kavuşturulmalı, emeklilikte de sendika üyeliği devam etmeli, haklarımız da bizimle emekli olmamalıdır.
-Yaşa bakılmaksızın tüm emekliler toplu taşımalardan ücretsiz yararlandırılmalıdır.
-Öğrenim hayatı devam eden çocuğu olan emeklilere eğitim yardımı ödenmesinin kapsamı genişletilmelidir.
-''Aktif Yaşlanma'' ülkemizde de hayata geçirilerek emeklilerin daha sağlıklı bir emekli dönemi geçirmeleri sağlanmalıdır.
Abdurrahman Olur “bu vesile ile tüm emeklilerimizin 30 Haziran Dünya Emekliler Gününü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve müreffeh bir yaşam için mücadele etme kararlılığımızı vurguluyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.
 
Kaynak: PHA
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