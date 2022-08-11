Okullardaki kütüphaneler sınavlara hazırlananların hizmetine açıldı

Tüm okulların kütüphanelerinin yaz tatili boyunca açık olduğunu ve ders çalışmak için öğrencileri kütüphanelere davet eden Aşcı,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımız ile Kültür Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan; öğrencilerimizin ders saatleri dışında kalan vakitlerini okuyarak, araştırarak, kendilerini geliştirerek değerlendirmelerine katkı sunacak "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında İlimiz genelinde sürdürülen çalışmalar sonunda tüm okullarımızda kütüphane kurulumu tamamlanmıştır. Okulların açık olduğu dönemde öğrencilerimiz bu kütüphanelerimizden hem kitap okumak hem de ders çalışmak için faydalanmıştır. İl genelinde 1 milyon 540 bin kitabın olduğu ilimizdeki tüm okullarımız yaz tatili boyunca da sınavlara hazırlanmak, ders çalışmak, kitap okumak, araştırmak ve öğrenmek isteyen tüm halkımıza hizmet vermek için açık olacaktır."dedi.

Sınavlara hazırlanan öğrencileri kütüphanelere davet eden Aşcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz ve kütüphanelerimizden istifade etmek isteyen tüm halkımız mesai saatleri içerisinde istedikleri okullarımıza giderek kütüphanelerimizden faydalanabilecektir. Bu konuda tüm okullarımıza, gelen öğrenci ve halkımıza hizmet vermeleri konusunda talimat verilmiştir"