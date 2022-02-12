Okullarda 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

Tüm Türkiye'de gelen talep ve ihbarların tek çatı altında toplanması amacıyla başlatılan ve geçtiğimiz yıl Haziran ayında ülke genelinde yaygınlaştırılan "112 Acil Çağrı Merkezi Projesi" kapsamında Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle tüm okul ve sınıflarda tanıtım çalışması yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri Cuma günü tüm okullarda eşzamanlı olarak 2. ders saatinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek önceden hazırladıkları videoları izletti, afişleri okullara astı ve bilinçlendirici broşürleri öğrencilere dağıttı.

112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’i de ziyaret ederek Gönen’e 112 Günü afişlerinden takdim etti. Daha sonra ekipler yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan ve öğrencilerin ilgiyle izlediği videolardaki bilgilerin tüm vatandaşlar tarafından benimsenmesi gerektiğini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Fedakârca ve özveriyle görevlerini ifa eden tüm 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarımızın 11 Şubat 112 Günü'nü kutlar, verdikleri emekler için yürekten teşekkür ediyor, çalışma hayatlarında kolaylıklar diliyorum." dedi.