Okul müdürleriyle 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında yapılan akademik, sportif, sosyal ve proje çalışmaları faaliyetlerini değerlendirmek yılsonu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Şehit Murat Toprak Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda eğitim ve öğretimin herhangi bir aksamaya mahal vermeden sona erdiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli;

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının değerlendirmesini yapmak üzere okul müdürlerimizle bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yapılan bu değerlendirmede eksiklerimiz nelerdir. Yıl içerisinde yapılması gereken işlemlerin hangisinin yapıldığı hangisinin yapılmadığı ve okullarımızın fiziki durumlarının tespitinin yapılması açısında bir dahaki eğitim ve öğretim yılında neler yapabileceğimizi bu toplantımızda değerlendirdik. Pandemi sonrası Eğitim ve öğretimde büyük çaplı sorun yaşamadık. Bu konuda eğitim ve öğretimde emeği geçen okul müdürlerime teşekkür ederim” dedi.

Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısında; akademik başarı, projeler, sportif faaliyetler, taşıma ve özel servisler, pansiyonların durumlarının değerlendirilmesi gibi konularda istişarelerde bulunuldu.