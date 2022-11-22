Öğretmenler Günü Mangala Turnuvası düzenlendi

Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Kahta Gençlik Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.

Projenin aynı zamanda öğretmenler arası dayanışmayı, iş birliğini sağlamayı; öğretmenlerin sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılımı artırmayı hedeflediğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en güzel kutlamak için sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlendik. Bugün Mangala yarışmamızı tamamladık. 24 Kasım Öğretmenler gününde ise tamamı öğretmenlerden oluşan tiyatro ve koro ekiplerimizin gösterileriyle öğretmenler günümüzü en güzel şekilde kutlamak için çalışacağız.”

Öğretmenler arası düzenlenen Mangala Turnuvasında, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nden Selim Durmaz birinci, TPAO Atatürk İlkokulundan Sinan Kutlu ikinci olurken Yavuz Selim Ortaokulundan Tuba Orman ise üçüncü oldu.