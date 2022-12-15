Öğretmen, kendi imkânlarıyla sınıf açtı

Besni Kesmetepe Ortaokulu’nda görev yapan İngilizce öğretmeni Leman Neslihan Arslan, çocukların İngilizce öğrenmelerine yardımcı olmak için sınıf açtı. Kendi imkânlarıyla İngilizce öğrenim becerilerini ve başarıları düzeyini arttırmak için bilgisayar, projeksiyon cihazı, hoparlör seti ve gerekli diğer ekipmanları temin ettiği sınıfın açılışı gerçekleşti.

Sınıf açılışına; İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

​Kendi imkânlarıyla oluşturduğu sınıfın açılışında konuşan Leman Neslihan Arslan, “Bir çocuğun hayatını kurtarmak bir ailenin hayatını kurtarmak cümlesiyle başladım ilk görevime. Çocuklarım İngilizceyi duymuyor, görmüyordu ve bundan dolayı İngilizce konusunda yetersiz kalıyorlardı. Ben de okul yönetiminden bir sınıf isteyerek o sınıfı kendi imkanlarım ve arkadaşlarımın yardımıyla İngilizce sınıfı haline getirdim. Öncelikle sınıfımızın açılışını yapan Sayın Kaymakamımız Çağlar Partal beyefendiye, Besni Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Demirel beyefendiye ve desteklerini esirgemeyen bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum, her şey öğretebilmek için” dedi.