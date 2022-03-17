Öğrencilere yaban hayat ve doğa turizmi eğitimi verildi

Adıyaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze bağlı Yazıbaşı Ortaokulu ve Kuyucak Bucağı Ortaokulundaki öğrencilere biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı, biyo kaçakçılık ve doğa turizmi Konularında eğitim verildi. Ekipler tarafından, biyolojik çeşitlilik hakkında bilgi verilirken yaban hayat hakkında ise yapılması gerekenler anlatılarak, doğa turizmi konusunda ise bilgi verdi. Öğrenciler ise merak ettikleri soruları ekipler yöneltti.