Öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımı

Kahta Belediyesi Engelleri Aşalım Hayatı Paylaşalım projesi kapsamında Köy okullarına kırtasiye ve Kıyafet yardımı yaptı.

Kahta İlçesine bağlı 20 birleştirilmiş sınıflı köy okullarına Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı tarafından ziyaret edilerek öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Kırtasiye ve kıyafet dağıtımı hakkında değerlendirmede bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"Bugün Sosyal sorumluluk projeleri sorumlusu Koray Akyıldız ve Belediye ekibimiz ile birlikte minik yüreklerin kalbinde tatlı bir heyecan, yüzlerinde tatlı bir gülücük için köy yollarındayız. Kahta Belediyesi olarak ilçemize bağlı 20 birleştirilmiş sınıflı köy, 600 öğrenci kardeşlerimize kırtasiye ve Kıyafet yardımında bulunduk. Diğer Köylerdeki öğrencilerimize de elimizden geldiği kadarıyla yardımlarda bulunacağız." dedi.