Öğrencilere çevre bilinci oluşturuluyor

"Temiz Okul ve Temiz Enerji" çatısı altındaki bir alt proje olan "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" Mart ayı sonunda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Projeyle kaynakların verimli kullanımı, farkındalığının küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanması, okullarda verimliliğin artması, israfın önüne geçilmesi ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesinin amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, beraberinde İnşaat ve Emlak Biriminden Sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal’la birlikte "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" çerçevesinde Adıyaman’da seçilen pilot okullarda yapılan çalışmaları yerinde görmek ve yetkililerden bilgi almak üzere Merkez Şehit Mehmet Kılınç İlkokulunu ziyaret etti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Öğrencilerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Bakanlığımızın hayata geçirdiği "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" kapsamında İlimizde her ilçeden bir okul olmak üzere dokuz okulumuz yer almaktadır. Yürütülecek projede; her ilçemizde seçilen okullarımızda maliyet hesapları yapılarak, led ışıklandırma, fotoselli musluklar, enerji tüketim kontrol göstergeleri, güneş enerjisinden yararlanma, kompost makineleriyle gübre yapımı, yağmur suyunu sulama suyu olarak kullanma, sıfır atık kütüphanesi oluşturma, öğrencilerimize çevre bilinci, sıfır atık eğitimlerinin verilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Proje çerçevesinde bakanlığımızın destekleriyle okullarda yönetici ve öğretmenlere çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle ilgili sürekli eğitimler verilecek"dedi.

Kaynak: PHA