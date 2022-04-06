Öğrencilere, AFAD Deprem Simülasyon Tırında eğitim

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 2021 Yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla illerde Afetler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve toplumun tüm katmanlarında bu bilincin yerleştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen afet eğitimleri kapsamında Adıyaman’a gelen Deprem Simülasyon Tırı, Kahtalı öğrenciler ile buluştu.

Kahta TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde kurulan tırda, öğrencilere Türkiye'de daha önce yaşanan deprem felaketlerinin şiddetindeki 7.2 şiddetindeki Van depreminin canlandırmasını yaşadı. Öğrenciler, deprem sırasında masaların altına girerek sarsıntının geçmesini bekledi.

AFAD ekipleri, 2 gün boyunca 2 bin 150 öğrenci ve 130 öğretmene deprem anında yapılması ve yapılmaması gereken adımları anlatarak uygulamalı eğitim verdi.