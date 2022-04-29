Öğrenciler, ‘Kitap Festivali’ projesiyle okuyor

Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla yürütülen E-Twinning projesi kapsamında öğrenciler, gezdikleri kültürel ve turistik mekanları yazdıkları hikayeler ile canlandırıyor.

Okudukları kitapları kültürel ve turistik mekanlarda inceleyen öğrenciler, çeşitli kukla oyunları ve yeni nesil soru sorma metotlarıyla bilgiye ulaşma isteği, işbirliği ve grup çalışmasına teşvik ile problem çözme becerilerini geliştiriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen Okul Müdürü Bahri Ergün, İngilizce Öğretmeni Cemile Sezer, Matematik Öğretmeni Handan İlyasoğlu ve Fen Bilimleri Öğretmeni Merve Öztoprak’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.