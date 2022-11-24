Öğrenciler, bağımlılıkla mücadele edecek

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli’nin (ERDEM) desteklediği 'Bağımsızlık Elçileri Projesi' kapsamında okullarda bağımlılıkla mücadele konusunda kalıcı bir bilincin oluşturulması amaçlanırken bu bilincin öğrenciler aracılığıyla da çok sayıda öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Yeşilay Eğitim Formatörleri ve Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli personel Sosyolog Zehra Arcakan ve Murat Sertpolat projenin ilk aşamasında sağlıklı yaşam konusunda öğrencilere bilgi verdi.

İlerleyen günlerde proje kapsamında öğrencilere ve velilere teknoloji bağımlılığı ve tütün bağımlılığı gibi konularda da eğitim verilecek. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler bağımlılıkla mücadele kapsamında kendi okulları ve ilçede bulunan okullarda öğrencileri bilinçlendirecek.

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu’nun koordine ettiği programa Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu, Damlacık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri paydaş okul öğrenci olarak katıldı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda erken yaşta bilinçlenmenin önemli olduğunu kaydeden Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Sayısız teknolojik icat ve gelişmelerle dolu 21. yüzyıl, bağımlılık türlerinin küresel çapta arttığı bir dönem olmuştur. Bağımlılık; sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak bireylerin sağlığını bozarak dünyayı tehdit eden bir sorundur.

Etkin bir mücadele için ortak bir dil ve çalışma pratiği benimsenerek iş birliği içerisinde hareket etmek büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmaların birbirini destekleyici, tamamlayıcı biçimde kullanılması gerekmektedir.

Bağımlılık ile mücadele konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmek adına Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından ‘Bağımsızlık Elçileri Projesi’ hazırlandı. Bu proje kapsamında öğrenciler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi alacak ve arkadaşlarına, çevre okullarında bulunan diğer öğrencilere bilgi verecek. Bağımlıkla etkin mücadele konusunda projenin hazırlanmasında emeği geçen Proje Koordinatörü Büşra Yavuzhan Kocaman, Okul Müdürü Hacı Ömer Şahin, Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Akçal, Damlacık Ortaokulu Müdürü Şenel Alptekin, Sosyolog Zehra Arcakan, Sosyolog Murat Sertpolati ve öğretmenler ile öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.