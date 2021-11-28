Öğrenciler Adıyaman’da hazırlanan kitaplarla ders çalışacak

Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığı talimatları doğrultusunda oluşturulan kitap hazırlama komisyonu tarafından 2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı ve 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı hazırlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, öğretim materyallerinin ve ders kitaplarının hazırlanmasına yönelik bünyesinde yaptığı titiz çalışmayla bir komisyon oluşturdu. Alanında yetkin, görev ve sorumluluk bilincine sahip yazılacak olan kitabın içeriği ve o alanda yeterliliği göz önünde bulundurularak alan uzmanı, dil uzmanı ve görsel tasarım uzmanı görevlendirilerek hızlı bir şekilde çalışmalar başlatıldı. Komisyonumuzun çalışmalarını bitirmek üzere olduğu bilgisini almaktan memnuniyet duydum. Hazırladığımız çalışma kitapları öğrencilerinin istifade etmesi için bakanlığımızca kullanılacaktır. Özveriyle çalışan tüm komisyon üyelerine teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Komisyon toplantısı sonrasında Türkiye Petrol Ortaokulu Müdürü Yusuf Yıldız tarafından Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve komisyon üyelerine, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hediye takdim edildi.

Çalışmalardan dolayı komisyon üyelerine çiçek hediye eden Gönen, öğrencilerle sohbet ederek, başarı dileklerinde bulundu.