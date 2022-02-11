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Öğrenciler 1001 gecede 1001 kitap okudu

Adıyaman’da ilkokul 4. sınıf öğrencileri 1001 gecede en az 1001 kitap okudu. Öğrenciler okudukları 6 bin adet kitabı daha sonra köy okuluna bağışladı.

11 Şubat 2022 Cuma 10:23
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Öğrenciler 1001 gecede 1001 kitap okudu

Adıyaman’da ilkokul 4. sınıf öğrencileri 1001 gecede en az 1001 kitap okudu. Öğrenciler okudukları 6 bin adet kitabı daha sonra köy okuluna bağışladı.

Yavuz Selim İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, ilkokul birinci sınıfta okuma yazmaya başladıktan hemen sonra kitap okuma alışkanlığı edindi. Sınıf Öğretmeni Abdurrahman Karatepe, öğrenci velileriyle bir araya gelerek “1001 Gece 1001 Kitap” okuma kampanyası başlattı. Kampanya sonunda sınıftaki 43 öğrenci 4. sınıftan en az 1001 kitap okumuş olarak mezun olacaktı. Kampanya pandemiye rağmen aksamadan ilerledi. Öğrenciler hedeflenenin üzerinde kitap okudu. Her öğrenci okuduğu kitapları kitap okuma listesi defterine kaydetti. Sınıfın tüm öğrencileri hedeflenen sayıda kitap okurken, bazı öğrenciler bin 500’e kadar çıktı.

Kitaplar köy okuluna bağışlandı

Dört yıl boyunca öğrencilerin okuduğu tüm kitaplar biriktirildi. 4-C sınıfı tarafından biriktirilen 6 bin adet kitap Milli Eğitim Bakanlığının ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ Projesi kapsamında köy okullarına dağıtıldı. Okudukları kitapları kolilere dolduran öğrenciler, köy okulunda okuyan öğrencilere aldıkları hediyeler ile birlikte yola çıktı. Öğrenciler hem kitaplarını hem de hediyelerini kendi elleriyle köy okulunda okuyan öğrencilere verdi. Çocukların bu mutluluğuna Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Okul Müdürü Mahmut Balcı ve veliler ortak oldu.

Yavuz Selim İlkokulunun diğer sınıflarının da katıldığı, “Paylaşımlı Okuma”, “Canlanan Kitaplar”, “Kitap Hayattır” gibi diğer kampanyalar ile 19 okula 23 bin 500 adet kitap bağışında bulunulduğu öğrenildi.

Öğrenciler kitap okumanın onlar için ayrı bir duygu olduğunu ve kitap okumadan yapamadıklarını dile getirdi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Adıyaman’da kütüphanesi olmayan 358 okula kütüphane kazandırıldığını belirterek, amaçlarının öğrencilerin okuduğu kitapları toplayıp kütüphane raflarını kitaplarla doldurmak olduğunun altını çizdi.

Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Mahmut Balcı ise, bu güne kadar 19 eğitim kurumuna yaklaşık 23 bin 500 adet kitap bağışladıklarını kaydederek, “1001 gece 1001 kitap” kampanyasındaki kitapların bir kısmının Kuştepe Köyü İlk ve Ortaokulunun kütüphanesine bağışlandığını söyledi.

4-C Sınıf Öğretmen Abdurrahman Karatepe, 1. Sınıfa öğrencilerin okumaya başlamasıyla birlikte başlattıkları kitap okuma kampanyasının pandemiye rağmen hiç durmadan ilerlediğini ifade ederek, “Projemiz başladığından beri çok düzenli bir şekilde yürüyor. Araya 1,5 yıl pandemi girmesine rağmen velilerimizin duyarlı olması nedeniyle projemiz hiç sekteye uğramadı. Öğrencilerimiz ortalama 1200kitap okudu. Biriktirdiğimiz kitapları da Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı kampanya kapsamında ihtiyacı olan okullara bağışlıyoruz” diye konuştu.

Öğrenci velileri de bu projenin hedefine ulaşmasında ve çocukların bol bol kitap okumasından memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: iha
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