'Namaz Dirilişe Çağrı' konulu konferans düzenlendi

İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen konferans büyük ilgi gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eser yazar buluşması programı kapsamında İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda 4 oturum şeklinde yaklaşık 2 bin 300 öğrenciyle buluştu.

İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, Namaz Dirilişe Çağrı adlı konferansta namaz kılmanın önemine değindiği kitabı hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut ve programın hazırlanması ve düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Değerler Eğitimi Komisyonu Başkanı Nimetullah Yıldırım ile okul idarecilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Program, İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut’un eserlerin imzalanmasıyla sona erdi.