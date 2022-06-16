Muhtardan minik öğrencilere oyuncak

Okulların tatil olmasının ardından öğrencilere karne hediyesi olarak İstanbul'da iş insanı Necati Uğurluay'dan temi ettiği oyuncakları dağıttı.

Pınar Anaokulunda gerçekleşen oyuncak dağıtımına Muhtar Mustafa İlik okul müdürü Hamide korkmaz öğrenci ve aileleri katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Alitaşı Mahalle Muhtarı Mustafa İlik,"Ben yılardır işadamlarıyla irtibata geçerek mahallemde yardım kampanyalarına ön ayak oluyorum. Bizler veren elden alıp alan ele getiren onu mutlu eden veren eliz. Son olarak İstanbullu işadamı Necati Uğurluay ile irtibata geçtim. Bize oyuncak gönderdi. Bende bu oyuncakları ana sınıflarda eğitim gören minik öğrencilere hediye ettim bu tür yardımlara devam edeceğim. Gelecek bizim çocuklarımızındır. Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk ile bir nebze olsun çocuklarımızı güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şahsım ve minik öğrencilerimiz aileleri adına değerli işadamı Necati Uğurluay a teşekkür ederim"dedi.

Okul Müdürü Hamide Korkmaz ise oyuncakların ulaşmasını sağlayan Alitaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa İlik ve emeği geçenlere teşekkür etti.