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Müdür Aşcı, ilçelerin durumunu yerinde inceliyor

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Kahta, Besni, Gölbaşı ve Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve ilçelerdeki okul ile kurum yöneticileriyle bir araya geldi.

31 Mart 2022 Perşembe 16:27
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Müdür Aşcı, ilçelerin durumunu yerinde inceliyor

İlk olarak Kahta ilçesinde düzenlenen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Besni, Gölbaşı ve Samsat ilçesindeki okul ve kurum müdürleriyle tanışma, değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.
İlçelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılında şu ana kadar yapılan çalışmaların genel değerlendirilme yapılmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul ve kurum müdürlerinden devam eden eğitim öğretim yılı ile ilgili sorun, istek ve önerileri dinledi.
Toplantılarda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen projeler tanıtılarak; "Çok Okuyan Çok Gezer" kitap okuma projesinin bilgilendirme sunumu yapıldı.
Kendisinin hayata geçirdiği projeden bahseden İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Adıyaman Kariyer Günleri" projesi hakkında anekdotlar paylaştı. 
Toplantılarda kısaca kendisini tanıtan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul müdürlerine büyük sorumluluk düştüğünü ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
" İlimize geldiğimiz günden beri öğretmenlere, öğrencilerin, velilerin yüreğine dokunan projeleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projelerden birisi “Adıyaman Kariyer Günleri” dir. Bu proje kapsamında Sayın Valimiz, gençlerimizle bir araya gelerek; bilgi, deneyim ve tecrübelerini gençlere aktardı. İlerleyen günlerde daha farklı isimleri de gençlerimizle buluşturacağız.  Bir diğer projemiz ise "Çok Okuyan Çok Gezer" projesidir. Bu proje sonunda en az 200 öğrencimizi İstanbul gezisine götürmeyi planlıyoruz. Projeyle birlikte en az 60.000 öğrencimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz." 
Toplantılar okul müdürleri ile karşılıklı fikir alışverişleri ile tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ilçe ziyaretlerine devam ettiklerini ifade etti.

 

Kaynak: PHA
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