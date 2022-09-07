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Morkoç'tan 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' değerlendirmesi

Adıyaman'a temaslarda bulunmak üzere gelen Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, eğitim yöneticileri ile bir araya geldi.

07 Eylül 2022 Çarşamba 12:59
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Morkoç'tan 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, kentte bir dizi ziyarette bulundu. 
İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ile birlikte ziyaretlerini gerçekleştiren Morkoç, 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' kapsamında seçilen bazı okulları ziyaret etti. Morkoç, eğitim yöneticileri ile bir araya gelerek eğitim öğretim yılı öncesi Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yöneticilerle görüş alışverişinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığının okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacı ile hayata geçirdiği 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' kapsamında Adıyaman’ı ziyaret eden Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç'a Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ve Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Hatice Delice Dağdeviren eşlik etti.
Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç'un ilk durağı Adıyaman Merkez Sevgi Anaokulunda Temel Eğitimde 10.000 okul kapsamında yapılan çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.
Okul ziyaretleri sonrasında Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç başkanlığında Şehit Fazıl Gürs Proje İmam Hatip Ortaokulu Toplantı Salonunda 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.  
Toplantıya Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç'un yanı sıra Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Fırat, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Delice Dağdeviren, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Toplantı, proje kapsamında yer alan okulların yaptığı çalışmaların anlatıldığı video gösterimi ile başladı ve ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Delice Dağdeviren, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: PHA
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