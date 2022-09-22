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Miniklerden 'Tarladan Sofraya Mısırın Yolculuğu' etkinliği

Adıyaman Sevgi Anaokulunda minik öğrencilerin katılımıyla "Tarladan Sofraya Mısırın Yolculuğu" etkinliği yapıldı.

22 Eylül 2022 Perşembe 12:42
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Miniklerden 'Tarladan Sofraya Mısırın Yolculuğu' etkinliği

Sevgi Anaokulu öğrencileri tüketilen besinlerin nasıl sofralara geldiği konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla "Tarladan Sofraya Mısırın Yolculuğu" etkinliği yapıldı. 
Etkinlikte çocuklara mısırın nasıl yetiştirildiği konunda bilgi verilirken tarlaya nasıl ekildiği, ekildikten sonra büyümesi için nelerin yapıldığı ve tarladan toplanması süreçleri çocuklara anlatıldı.
Ardından tarladan toplanan mısırlar okula getirildi. Okula getirilen mısırlar çocuklarla birlikte soyularak temizlendi. Okul yemekhanesine temizlenmiş halde olan mısırlar pişirildi. Pişirilen mısırlar öğrenciler ve öğretmenleri tarafından birlikte afiyetle tüketildi.
Öğretmenlerin amacı çocukların böylelikle yaparak yaşayarak öğrenmenin kalıcılığını ve keyfini tatmış oldular. Okul öncesi dönemde edinilen kalıcı öğrenme yaşantıları ileriki yıllarda öğrencilerin davranışlarına dönüşecektir. 
Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Okul Müdürü Cemal Önder,"Okulöncesi çocuklarının en çok eğlenerek yaptıkları etkinliklerin kendilerinin içinde bulunduğu süreçlerden geçen etkinliktir. Çocukların hem öğrenmesinin hem de keyif alarak okul yaşamlarını sürdürmelerinin okulöncesi eğitimde en önemli hedeflerden biridir. Böylelikle çocuklar okula büyük bir istekle gelecek aynı zamanda da kalıcı öğrenme yaşantıları elde etmiş olacaklardı."dedi.

 

Kaynak: PHA
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