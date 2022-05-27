Minik öğrencilerden atık materyal sergisi

Kahta Turgut Özal Anaokulu tarafından hazırlanan sergide minik öğrenciler, atık materyalleri değerlendirerek saksıya çevirdi. Çaydanlık, pantolon, fincan ve bardak gibi atık malzemelerden yaptıkları saksılara diktikleri bitkilerle hayat veren minik öğrenciler, atık malzemelerinin hayata kazandırılarak yeniden değerlendirebileceklerini belirttiler.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek tarafından sergi çalışmalarında dereceye giren minik öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Öğrencilerin yaptığı eserleri yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli; öğrencileri, evde kullanılmayan malzemelerden yaptıkları çalışmalardan ötürü tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, proje çalışmalarında emeği geçen Okul Müdürü Nevzat Doğan ve öğretmenlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.