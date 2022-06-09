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Minik öğrenciler geri dönüşümlerden yaptıkları eserleri sergiledi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, minik öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kıyafet, malzeme ve oyuncakları sergiledi.

09 Haziran 2022 Perşembe 19:01
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Minik öğrenciler geri dönüşümlerden yaptıkları eserleri sergiledi

Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Belediyesi ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı(ÇEVKO) tarafından hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinin tekrar kullanılabileceğine dikkatleri çekti.
Proje kapsamında öğrenciler, plastik, gazete, karton ve çuval gibi atık malzemelerinden hayal dünyalarında kurdukları eserleri sahneledi. 
Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen proje tanıtım ve ödül takdim programına Kaymakam Selami Korkutata, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilerin hazırlamış olduğu eserleri inceleyen Kaymakam Selami Korkutata ve İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, öğrencileri yapmış olduğu güzel çalışmalarından ötürü tebrik etti. 
İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı projeye katılım sağlayan 13 ilkokuluna spor malzemeleri hediye etti. 
Daha sonra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı proje kapsamında en çevreci okul seçilen Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ramazan Günaydın’a en çevreci okul plaketini takdim etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Öğrencilerimiz geri dönüşüm malzemelerinin tekrar kullanılabileceklerini bizlere gösterdi. Kullanılmayan malzemelerin eğlenceli bir şekilde tekrar kullanılabileceğini çok güzel bir şekilde gösterdiler. Öğrencilerimiz proje sayesinde hem hayal dünyalarını geliştirdiler hem de farklı bir ürün üretmenin mutluluğunu yaşadılar.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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