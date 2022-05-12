Minik öğrenciler eğlenerek öğreniyor - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet, Mahallesi'nde bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda minik öğrencilere trafik kuralları aşınarak, teorik eğitim verildi. Ekipler, trafik bilincini aşılamak amacıyla çeşitli yaş gruplarında bulunan minik öğrencilere trafik kuralları anlatılarak, uygulamalı eğitim ile tamamladılar. Eğitim sonunda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Ekipler eğitimlerin aralıksız olarak devam ettirileceğini belirterek, trafiğe çıkan yaya veya araç sürücülerinin duyarlı olmasını isteyerek kurallara uymaları noktasında bilgilendirme yaptı.

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