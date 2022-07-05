Milli Eğitim ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Fırat, beraberinde Mesleki Eğitim Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Necmettin Beyaz, Adıyaman'da açılan tarım teknolojileri lisesi müdür ve müdür yardımcısıyla birlikte Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas’ı ziyaret etti.

Ziyarette Milli Eğitim Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı arasına yapılan iş birliği protokolü kapsamında; tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla İl genelinde yapılacak çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri tesis edildi.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda bir taraftan içinde bulunduğu dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendiriyor ve çeşitlendiriyor.

Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır.

Programda Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: PHA