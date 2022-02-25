Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı göreve başladı

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası girişinde Milli Eğitim Müdür yardımcıları Kazım Çoban ve Mehmet Altındal tarafından karşılandı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban'dan görevi devralan Ramazan Ascı, "Bugün itibariyle Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladım. Ülkemizin bu güzel şehrine atanmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu güzel şehrimizde şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm başarılı çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Elbette amacımız daha büyük başarıları elde etmek olacaktır. Elbette ki başarı ekip çalışması ile mümkün olacaktır, bu nedenle görevime yeni başladığım bu ilk günlerden itibaren en büyük güvencem, tecrübesine ve bilgi birikimine inandığım Adıyaman'daki eğitim yöneticileri ve öğretmenler olacaktır"dedi.

Daha önce Kırklareli Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Ramazan Aşcı, 1969 Sinop-Erfelek doğumlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.